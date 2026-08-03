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Bărbat reținut pentru șantaj: i-a cerut 600.000 de euro fostului angajator ca să nu-i împuște fiul
FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost reținut luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București pentru șantaj și influențarea declarațiilor. Anchetatorii îl acuză că i-ar fi trimis o scrisoare de amenințare fostului său angajator, prin care i-a cerut 600.000 de euro.
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