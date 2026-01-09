Caz rar de violență în familie, la Hunedoara: bărbat agresat de soție. Poliția a impus brățară electronică

Poliția a impus brățară electronică

Polițiștii din Hunedoara au deschis un dosar penal pentru violență în familie, după ce un bărbat a reclamat că a fost amenințat și lovit de soția sa. În urma evaluării situației, autoritățile au dispus măsuri de protecție pentru victimă, iar femeia a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.

Incidentul a fost semnalat vineri dimineață, când bărbatul, în vârstă de 47 de ani, s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Hunedoara. Acesta a declarat că ar fi fost amenințat în repetate rânduri de soția sa, dar și agresat fizic.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, pe 7 ianuarie 2026, femeia, în vârstă de 51 de ani, i-ar fi trimis soțului mesaje cu conținut amenințător, care i-au creat o stare de teamă. A doua zi, pe fondul unui conflict verbal, bărbatul ar fi fost lovit cu pumnul în zona feței, în jurul orei 21:00.

După completarea formularului de evaluare a riscului, polițiștii au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu, pentru a preveni escaladarea situației. Ca măsură suplimentară, agresorului i-a fost impusă purtarea unei brățări electronice de monitorizare.

Cercetările continuă sub coordonarea polițiștilor din cadrul IPJ Hunedoara, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.