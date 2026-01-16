Cine este bărbatul din Mediaș jefuit de un milion de euro. Păgubitul are condamnări pentru furt și tâlhărie

Păgubitul are condamnări pentru furt și tâlhărie

Un jaf de proporții a fost reclamat în cursul nopții trecute în municipiul Mediaș, unde un bărbat susține că hoții i-au furat un seif în care se aflau aproximativ un milion de euro, peste jumătate de kilogram de aur și mai multe bijuterii de mare valoare.

Cazul a atras atenția nu doar prin suma uriașă reclamată, ci și prin trecutul penal al presupusei victime. Vineri dimineață, bărbatul a publicat un mesaj video pe o rețea de socializare, în care a arătat apartamentul răscolit de hoți și a cerut sprijinul celor care ar putea oferi informații despre autorii jafului.

Acesta a afirmat că, pe lângă bani, în seif se aflau documente extrem de importante, iar printre bijuterii se număra un inel evaluat la aproximativ 60.000 de euro.

În mesajul său, păgubitul a lansat și un apel controversat, promițând „un milion de euro” drept recompensă pentru persoana care va duce la identificarea autorului jafului. Totodată, acesta a transmis amenințări voalate, susținând că „va fi foarte rău” pentru cei responsabili de spargere.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul care reclamă furtul are un cazier judiciar consistent. În trecut, acesta a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni, printre care furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și tâlhărie.

Pentru una dintre aceste fapte, păgubitul ar fi executat o pedeapsă cu închisoarea în Italia. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească atât circumstanțele jafului, cât și proveniența bunurilor reclamate ca fiind furate.