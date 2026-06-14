Crimă șocantă în plină zi. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama cu un cuțit

O crimă șocantă a avut loc în Drobeta Turnu Severin, unde un tânăr în vârstă de 25 de ani este acuzat că și-a ucis mama prin înjunghiere, în plină zi. Tragedia cutremurătoare a mobilizat de urgență echipaje de poliție, criminaliști și medici de pe ambulanță, care au demarat o anchetă de amploare la fața locului.
Atac fatal în plină stradă
Victima, o femeie de aproximativ 50 de ani și mamă a trei copii, nu a avut nicio șansă în fața agresorului. Potrivit primelor date din anchetă, aceasta a fost atacată extrem de violent, suferind răni incompatibile cu viața în zona gâtului. Deși echipajele medicale au sosit în cel mai scurt timp la locul tragediei, medicii nu au mai putut face nimic altceva decât să犀 constate decesul femeii.
Autorul atacului a fost imobilizat și prins rapid de către oamenii legii, fiind condus direct la sediul poliției pentru audieri amănunțite. În prezent, cercetările sunt coordonate de procurorii criminaliști și de Serviciul de Investigații Criminale Mehedinți, care încearcă să refacă filmul evenimentelor și să stabilească cu exactitate mobilul care a condus la această agresiune extremă.
Trecut marcat de violență și substanțe interzise
Tragedia nu a survenit din senin, susțin cei care cunoșteau familia. Vecinii povestesc că episoadele violente și scandalurile erau la ordinea zilei în locuința acestora. Mai mult, surse apropiate anchetei au dezvăluit că tânărul de 25 de ani se confrunta cu probleme grave de comportament, fiind cunoscut la nivel local ca un consumator cronic de alcool și de substanțe psihoactive.
Revoltă și teroare în cartier
Întreaga zonă în care s-a petrecut crima a fost complet izolată de forțele de intervenție. Imaginile dure de la fața locului i-au șocat profund pe locuitorii cartierului, evenimentul generând un val uriaș de revoltă, dar și de teamă în comunitate. În perioada următoare, tânărul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.