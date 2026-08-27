Social· 2 min citire

Cod galben de furtuni în România. ANM anunță ploi torențiale și vijelii: cât va dura potopul - HĂRȚI

Cod galben furtuni/ Arhivă foto

Cod galben furtuni/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 11:05
SursăRealitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări de tip Cod galben valabile pentru 27 și 28 august. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării.

Prima avertizare Cod galben emisă de ANM vizează instabilitatea atmosferică și intră în vigoare joi, 27 august, la ora 10:00. Avertizarea este valabilă până vineri, 28 august, la ora 01:00.

Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, Dobrogea și în zona Carpaților Meridionali și Orientali vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sunt posibile și vijelii izolate, cu rafale de vânt de 50 până la 70 km/h. De asemenea, meteorologii avertizează că pot apărea căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1 până la 4 centimetri.

Cât va ploua în zonele afectate?

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, acumulările de apă pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat, mai arată prognoza ANM.

Cod galben de vânt vineri în Dobrogea și sud-estul țării

A doua avertizare Cod galben emisă de ANM vizează intensificările vântului și este valabilă vineri, 28 august, între orele 08:00 și 20:00.

Avertizarea se aplică în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50 până la 70 km/h. Astfel, meteorologii prognozează două intervale cu fenomene meteo severe în mai multe zone ale țării, în special în partea de est și sud-est.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANMvertizare meteocod galbenfurtuni

Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe