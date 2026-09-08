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Social· 1 min citire
Constanța va avea tren metropolitan. Ce rute sunt în plan și care este detaliul special al proiectului
Tren Metropolitan
Noua infrastructură ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori, adică mai mult de 75% din populația județului, iar unul dintre elementele speciale este posibilitatea unei conexiuni feroviare cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.
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