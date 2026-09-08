Ruptură față de era Viktor Orbán. Ungaria expulzează 10 diplomați ruși și invocă securitatea națională

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși, într-o decizie fără precedent prin amploare pentru relația dintre Budapesta și Moscova.
Guvernul condus de Péter Magyar susține că membrii misiunii diplomatice au desfășurat activități considerate incompatibile cu statutul lor, iar măsura urmărește protejarea securității și suveranității Ungariei. Autoritățile de la Budapesta precizează că nu intenționează să rupă relațiile diplomatice cu Rusia.
Budapesta expulzează 10 diplomați ruși
Ministrul de Externe al Ungariei, Anita Orbán, a anunțat că autoritățile de la Budapesta au cerut plecarea din țară a 10 membri ai misiunii diplomatice ruse.
Potrivit guvernului ungar, aceștia ar fi desfășurat activități considerate „inacceptabile pentru diplomați” în baza Convenției de la Viena. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre natura exactă a acestor activități.
Rusia anunță represalii
Moscova a reacționat rapid după anunțul Budapestei. Ministerul rus de Externe a transmis că va răspunde expulzării diplomaților, fără să precizeze deocamdată ce măsuri va lua.
Guvernul ungar insistă însă că decizia nu reprezintă o rupere a relațiilor cu Rusia. Ministrul de Externe a transmis că Budapesta vrea să păstreze dialogul cu Moscova, dar pe baza respectului reciproc și a regulilor internaționale.
Schimbare față de politica lui Viktor Orbán
Decizia marchează o diferență clară față de perioada în care Viktor Orbán conducea Ungaria. Fostul premier a menținut timp de ani de zile relații apropiate cu Kremlinul și s-a opus sau a întârziat în mai multe rânduri măsuri europene împotriva Rusiei.
Noul guvern condus de Péter Magyar a adoptat o poziție mult mai apropiată de cea a partenerilor europeni. La sfârșitul lunii august, Budapesta a calificat oficial Rusia drept o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea internațională și și-a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Cea mai amplă expulzare de până acum
Ungaria mai expulzase un diplomat rus în 2018, în contextul otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal în Marea Britanie. Măsura de atunci a fost însă una de solidaritate cu Londra.
Trimiterea acasă a 10 diplomați reprezintă cea mai amplă expulzare de acest tip anunțată de Budapesta și confirmă schimbarea de direcție în politica externă a Ungariei după plecarea lui Viktor Orbán de la putere.