Vremea în România pe 8 septembrie: val de căldură și temperaturi de vară. Prognoza pentru București

Vremea se încălzește în România pe 8 septembrie. ANM anunță o zi cu vreme frumoasă și temperaturi în creștere, mai ales în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud sunt posibile înnorări temporare în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat.
Temperaturile cresc în România. Maxime de până la 32 de grade
Prognoza meteo pentru 8 septembrie indică o ușoară creștere a temperaturilor față de intervalul precedent. Vremea va fi predominant frumoasă și caldă, mai ales în regiunile vestice și sudice ale țării.
Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade Celsius pe litoral și în zona dealurilor Munteniei și 32 de grade în Banat. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî până la 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce în zona Dealurilor de Vest vor ajunge până la 20 de grade.
Izolat, în orele dimineții și pe parcursul nopții, se poate forma ceață.
Prognoza meteo în București: temperaturi de până la 30 de grade
În Capitală, vremea va fi caldă și plăcută. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, urmând ca ulterior să devină predominant senin.
Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor menține ridicate. Maxima zilei în București va fi cuprinsă între 28 și 30 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă din timpul nopții se va situa între 11 și 15 grade.
Vremea se încălzește și mai mult mâine
Procesul de încălzire va continua și în ziua următoare, când temperaturile vor urca și mai mult în mai multe regiuni ale țării. Căldura se va resimți mai intens în vestul, nord-vestul, centrul și sudul României.
În Câmpia de Vest, temperaturile vor atinge izolat valori caniculare. Cerul va fi în general senin, însă spre sfârșitul intervalului sunt posibile înnorări și, izolat, ploi slabe și de scurtă durată în regiunile vestice.
Rafale de până la 60 km/h în unele regiuni
Vântul va avea intensificări temporare în anumite zone. În Banat și Moldova, pe arii restrânse, rafalele vor ajunge la 40-45 km/h.
În zona Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla mai puternic, iar rafalele pot atinge 50-60 km/h.
Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în estul Transilvaniei, dar vor ajunge la 21 de grade în Dealurile de Vest.
Izolat, în timpul dimineții și al nopții, se va menține și posibilitatea apariției ceții.