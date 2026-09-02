Dacia lansează motorul care combină electricul, benzina și GPL-ul. Pe ce două modele apare noua tehnologie

Dacia introduce pe Duster și Bigster o nouă motorizare care combină energia electrică, benzina și GPL-ul, alături de tracțiune integrală și transmisie automată.
Sistemul hybrid-G 150 4x4 are o putere totală de până la 154 CP și poate asigura o autonomie de până la 1.500 de kilometri, fără realimentare, în cazul Dusterului.
Trei surse de energie într-un singur sistem
Noua motorizare combină un motor pe benzină de 1,2 litri, mild-hybrid 48V, cu un motor electric amplasat pe puntea spate. Motorul termic dezvoltă 140 CP, în timp ce propulsorul electric poate furniza până la 31 CP. Puterea totală combinată ajunge la 154 CP.
Sistemul poate utiliza atât benzina, cât și GPL-ul, iar bateria se încarcă în timpul mersului prin recuperarea energiei la frânare și decelerare. Mașina nu trebuie conectată la priză.
Autonomie de până la 1.500 de kilometri
Unul dintre principalele avantaje ale noii tehnologii este autonomia. Duster și Bigster au două rezervoare de câte 50 de litri, unul pentru benzină și unul pentru GPL. În cazul Dusterului, autonomia poate ajunge la aproximativ 1.500 de kilometri în ciclul WLTP, folosind ambele rezervoare.
Dacia estimează un consum mediu cuprins între 7,1 și 7,2 litri/100 km atunci când mașina rulează pe GPL și între 5,5 și 5,6 litri/100 km pe benzină, în funcție de model și configurație.
Tracțiune 4x4 fără sistem clasic pe puntea spate
Una dintre particularitățile sistemului este modul în care este obținută tracțiunea integrală.
Motorul electric este montat pe puntea spate și poate activa rapid tracțiunea 4x4 atunci când este detectată pierderea aderenței. Sistemul poate funcționa în regim 4x2 sau 4x4, în funcție de condițiile de drum.
Dacia oferă șase moduri de conducere, inclusiv Auto, Eco, Snow, Mud/Sand și Lock, plus Hill Descent Control pentru coborârile pe suprafețe dificile.
Cutie automată și funcționare electrică
Motorul termic este asociat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte. Sistemul electric poate propulsa mașina în anumite situații și poate contribui la reducerea consumului de combustibil.
Potrivit producătorului, în oraș se poate rula în modul 100% electric în anumite condiții, datorită energiei recuperate și stocate în bateria de tracțiune.
Duster și Bigster primesc noua motorizare
Noua tehnologie este disponibilă pe două dintre cele mai importante modele din gama Dacia: Duster și Bigster.
Constructorul prezintă combinația dintre sistemul hibrid, alimentarea cu benzină și GPL și tracțiunea integrală drept o premieră mondială. Noua soluție urmărește să ofere un compromis între consum, autonomie și capacitate de rulare pe teren dificil.
Pentru șoferii care caută un SUV cu tracțiune integrală, transmisie automată și posibilitatea de a utiliza GPL, noua motorizare aduce o configurație diferită față de variantele clasice pe benzină sau full-hybrid existente în gamă.