Drobeta-Turnu Severin ia un împrumut de 25 de milioane de lei pentru pornirea căldurii

Publicat 13 nov. 2026, 15:25 Sursă Realitatea.net

Consiliul Local Drobeta-Turnu Severin a votat contractarea unui împrumut de 25 de milioane de lei de la Trezoreria Statului. Fondurile sunt destinate pornirii sistemului de încălzire centralizată și închirierii cazanelor de la termocentrala Halânga.

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