Drobeta-Turnu Severin ia un împrumut de 25 de milioane de lei pentru pornirea căldurii

Consiliul Local Drobeta-Turnu Severin a votat contractarea unui împrumut de 25 de milioane de lei de la Trezoreria Statului. Fondurile sunt destinate pornirii sistemului de încălzire centralizată și închirierii cazanelor de la termocentrala Halânga.
Hotărârea a fost adoptată cu votul tuturor consilierilor prezenți la ședință. Decizia intervine la trei zile după termenul stabilit de autorități pentru începerea furnizării agentului termic, fixat inițial la data de 15 noiembrie.
Primăria Drobeta-Turnu Severin a anunțat anterior că prețul pentru populație va rămâne neschimbat față de sezonul precedent. Conform estimărilor administrației locale, severinenii vor plăti în iarna 2026-2027 un tarif de 550 de lei pe gigacalorie, cu TVA inclus.
Sistemul centralizat asigură încălzirea pentru aproximativ 14.000 de apartamente, dar și pentru instituții publice, spitale și o parte din școli. Înainte de vot, administrația locală estima la circa 40 de milioane de lei suma necesară doar pentru pornirea sistemului, inclusiv pentru achitarea obligațiilor rămase din sezonul trecut. Necesarul financiar pentru întreaga perioadă de încălzire depășește 90 de milioane de lei.
Deși Consiliul Local a aprobat contractarea împrumutului, accesarea efectivă a fondurilor presupune parcurgerea procedurilor de autorizare și virare. Autoritățile au transmis că instalațiile au fost verificate și lucrările de întreținere efectuate în perioada de vară, însă asigurarea finanțării rămâne condiția esențială pentru pornirea efectivă a căldurii.