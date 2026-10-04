Incendiu în Strehaia, lângă un bloc: două magazii au ars, iar locatarii au fost evacuați

Incendiu în Strehaia, lângă un bloc de locuințe. Două magazii de lemne au ars, locatarii au fost evacuați preventiv, iar o persoană a primit îngrijiri medicale.
Un incendiu a izbucnit în timpul nopții în orașul Strehaia, județul Mehedinți, în imediata apropiere a unui bloc de locuințe. Două magazii de lemne au fost cuprinse de flăcări, iar locatarii blocului au fost evacuați preventiv din cauza riscului ca incendiul să se extindă.
Incendiu lângă un bloc din Strehaia
Pompierii Stației de Pompieri Strehaia au intervenit pentru stingerea incendiului izbucnit la două magazii amplasate în apropierea unui bloc de locuințe.
La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere. Având în vedere distanța mică dintre focar și imobilul de locuințe, autoritățile au decis evacuarea preventivă a locatarilor.
O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
În timpul intervenției, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a fost preluată și evaluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.
Din fericire, incendiul a fost lichidat de pompieri înainte ca flăcările să se extindă la blocul din apropiere.
Două magazii și sute de kilograme de lemne au ars
Incendiul a provocat pagube materiale la cele două magazii de lemne. Suprafața afectată a fost de aproximativ 10 metri pătrați.
Flăcările au distrus, de asemenea, aproximativ 400 de kilograme de lemne depozitate în cele două magazii.
Incendiul din Strehaia ar fi pornit de la un scurtcircuit
Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor către blocul de locuințe aflat în imediata apropiere.
Incendiul a fost lichidat, iar zona a revenit ulterior la normal.