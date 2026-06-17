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Incendiu izbucnit la un cămin pentru vârstnici. Zeci de persoane s-au autoevacuat

pompieri

pompieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 18:30

Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la un cămin pentru persoane vârstnice din localitatea Singureni, județul Giurgiu, după ce un televizor ar fi luat foc în unul dintre saloane.

Peste 40 de persoane, atât beneficiari, cât și angajați ai centrului, s-au autoevacuat în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție, evitând producerea unor victime.

O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a avut nevoie de evaluare medicală, după ce a suferit un atac de panică în urma incidentului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, focul s-a manifestat mocnit într-un salon, în zona în care se afla aparatul TV, iar cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și o ambulanță SMURD, reușind să stingă incendiul și să elimine fumul din încăpere. Flăcările au afectat mobilierul din cameră, precum și o parte din finisaje, însă situația a fost rapid adusă sub control.

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