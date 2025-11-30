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Inspectori falși de gaze, arestați după ce au păcălit o bătrână din Brașov și i-au furat economiile

Inspectori falși de gaze, arestați după ce au păcălit o bătrână din Brașov și i-au furat economiile

Inspectori falși de gaze, arestați după ce au păcălit o bătrână din Brașov și i-au furat economiile

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 30 nov. 2025, 19:21

Poliția a început ancheta la începutul lunii noiembrie, după ce vârstnica a reclamat furtul

Doi bărbați, unul din București și altul din Reșița, au ajuns în arest preventiv după ce au intrat în locuința unei femei de 98 de ani din Brașov, prezentându-se drept angajați ai unei companii de gaze. Cei doi ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei și i-au furat zeci de mii de lei.

Poliția a început ancheta la începutul lunii noiembrie, după ce vârstnica a reclamat furtul

„Aceasta a semnalat politiştilor că, la data de 11 noiembrie a.c, persoane necunoscute s-au prezentat la adresa sa de domiciliu, iar sub pretextul efectuării unor verificări specifice ale instalaţiei de gaz, ar fi profitat de neatenţia sa şi i-ar fi sustras suma de 35.000 lei şi 1200 de euro, pe care o avea depozitată într-un dulap.

Faţă de cele constatate, poliţiştii au efectuat verificări şi investigaţii complexe, care au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, fiind vorba de un barbat de 44 de ani din municipiul Bucureşti şi un altul, de 40 de ani, din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin”, au transmis duminică reprezentanții Poliției Brașov.

Sâmbătă, 29 noiembrie, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare, unde au găsit mai multe bunuri relevante pentru dosar și au indisponibilizat un autoturism folosit în activitatea infracțională.

Cei doi suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior, în data de 30 noiembrie, instanța a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă.

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