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Momentul în care un şofer teribilist ia mâinile de pe volan şi se ridică in picioare, din decapotabilă

șofer teribilist

șofer teribilist

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 14:20

Un gest teribilist, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în Drobeta-Turnu Severin.

Un șofer a fost filmat în timp ce se ridică în picioare, într-o mașină decapotabilă aflată în mers, imaginile suprind exact momentul în care, pentru câteva secunde, bărbatul ia mâinile de pe volan şi autoturismul rămâne fără control.

Incidentul a fost observat de un alt participant la trafic care a făcut înregistrarea. Videoclipul a ajuns şi la poliţie care îl caută acum pe şoferul inconştient.

Din fericire, incidentul nu a avut şi victime.

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