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Social· 1 min citire
Momentul în care un şofer teribilist ia mâinile de pe volan şi se ridică in picioare, din decapotabilă
șofer teribilist
Un gest teribilist, care putea avea urmări dramatice, a fost surprins în Drobeta-Turnu Severin.
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