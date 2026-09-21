Polonia vrea 15.000 de soldați americani pe teritoriul său. Trump anunță „progrese majore” pentru o bază permanentă

Polonia își propune să ajungă la o prezență de aproximativ 15.000 de militari americani pe teritoriul său, inclusiv într-o bază permanentă.
Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării, Stanisław Wziątek, în contextul negocierilor privind extinderea prezenței militare americane pe flancul estic al NATO.
În paralel, Donald Trump a anunțat că Washingtonul și Varșovia au înregistrat „progrese majore” pentru înființarea unei baze americane permanente.
15.000 de militari americani
Potrivit lui Wziątek, obiectivul Poloniei este ca pe termen lung să găzduiască aproximativ 15.000 de soldați americani. Dintre aceștia, între 10.000 și 11.000 ar urma să fie militari desfășurați prin rotație, iar până la 5.000 ar putea fi staționați permanent într-o bază americană. Planul ar urma să fie pus în aplicare etapizat, până în 2039.
În prezent, Polonia găzduiește între 6.500 și 7.000 de militari americani prin rotație, potrivit oficialului polonez. Varșovia urmărește de mai mult timp consolidarea prezenței militare americane, pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO.
Trump: „Progrese majore”
Donald Trump a anunțat pe 17 septembrie că se înregistrează „progrese majore” în direcția înființării unei baze a armatei americane în Polonia. Președintele SUA a spus că, dacă proiectul va fi aprobat, locația bazei ar putea fi anunțată în curând.
Președintele polonez Karol Nawrocki a salutat declarația și a transmis că autoritățile de la Varșovia sunt pregătite să continue cooperarea militară cu Washingtonul. Și ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a susținut proiectul unei prezențe americane permanente.
Baza permanentă, încă în pregătire
Deși administrația americană și autoritățile poloneze vorbesc despre progrese, proiectul nu este încă finalizat. În luna iunie, ministrul polonez al Apărării anunța că Pentagonul analizează propunerea Varșoviei, fără ca o decizie definitivă privind amplasamentul unei baze permanente să fi fost luată.
Extinderea prezenței americane ar urma să fie realizată în etape, în funcție de dezvoltarea infrastructurii și de evoluția situației de securitate din regiune.