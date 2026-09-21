Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, câștigă alegerile parlamentare. Aproape 58% din voturi și 355 de mandate

Partidul Rusia Unită, formațiunea susținută de președintele Vladimir Putin, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie 2026, potrivit rezultatelor oficiale aproape complete.
Formațiunea a obținut 57,83% din voturile pentru listele de partid și este creditată cu 355 dintre cele 450 de mandate ale Dumei de Stat. Scrutinul a fost primul organizat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.
Rusia Unită, majoritate de două treimi
Rezultatul reprezintă o creștere față de alegerile parlamentare din 2021, când Rusia Unită obținuse 49,8% din voturile pe liste. Cele 355 de mandate îi oferă formațiunii o majoritate constituțională în camera inferioară a Parlamentului rus.
Pe următoarele poziții s-au clasat Partidul Comunist, cu 13,81%, LDPR, cu 8,98%, și formațiunea Oameni Noi, cu 7,96%. Rusia Justă a trecut la limită pragul electoral de 5%. Partidele care au intrat în Duma au susținut în ultimii ani multe dintre principalele inițiative ale Kremlinului.
Prezența la urne a fost de 59,3%, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Instituția a prezentat cifra drept un record pentru acest tip de scrutin.
Opoziția reclamă nereguli
Rezultatele au fost contestate de opozanți ai Kremlinului și de organizații care urmăresc procesele electorale. Au fost raportate nereguli în timpul votului, iar criticii au acuzat excluderea unor candidați și restricții asupra opoziției și presei.
Partidul liberal și anti-război Yabloko nu a obținut mandate la nivel național. Formațiunea a reușit însă să treacă pragul electoral într-un scrutin regional din regiunea Novgorod, unde a obținut peste 5% din voturi.
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a respins acuzațiile și a descris alegerile drept „curate”. În același timp, opoziția rusă din exil a susținut că au existat fraude pe scară largă.
Primul scrutin parlamentar după invazia din 2022
Alegerile s-au desfășurat pe parcursul a trei zile și au avut loc inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate și revendicate de Rusia. Ucraina a denunțat organizarea scrutinului în aceste regiuni drept ilegală.
Scrutinul a avut loc și pe fondul unor atacuri ucrainene cu drone asupra Moscovei și altor regiuni rusești. Autoritățile de la Moscova au acuzat Kievul că a încercat să perturbe procesul electoral, acuzație respinsă de Ucraina.
Potrivit rezultatelor oficiale, Rusia Unită își păstrează astfel controlul asupra Dumei de Stat și își mărește numărul de mandate față de legislatura precedentă.