Prognoza meteo pentru 28 decembrie: vânt intens în toată țara, ninsori și viscol extrem la munte

Vânt intens în toată țara, ninsori și viscol extrem la munte

Duminică, 28 decembrie, vremea va fi deosebit de neplăcută în cea mai mare parte a țării, din cauza vântului puternic și a precipitațiilor. La munte sunt așteptate ninsori consistente și viscol sever, iar rafalele de vânt vor depăși 130 km/h pe creste.

Ninsori vor fi și în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în Dobrogea se vor semnala precipitații mixte și polei. Temperaturile rămân modeste pentru această perioadă: minimele pot coborî până la minus 2 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, iar maximele nu vor depăși 7 grade în Muntenia.

Vremea pe regiuni

Dobrogea și Bărăgan

Valorile termice sunt în ușoară creștere, cu maxime de până la 6 grade în zona Călărașiului. Cerul va fi mai mult noros, vor predomina ninsorile și lapovița, iar riscul de polei este ridicat. Vântul va sufla cu intensitate, accentuând senzația de frig.

Moldova sudică și nordul Munteniei

Atmosfera va fi închisă, cu ninsori persistente și depuneri de zăpadă. În Carpații de Curbură, vântul va viscoli ninsoarea, cu rafale ce pot atinge 130 km/h, reducând semnificativ vizibilitatea. Temperaturile maxime vor fi în jur de 4 grade.

Nordul Moldovei și Bucovina

Cerul rămâne acoperit, iar ninsorile vor fi frecvente. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va atinge viteze de 90–100 km/h, provocând viscol. Maximele se vor situa între 1 și 2 grade, însă valorile resimțite vor fi mai scăzute.

Nordul Transilvaniei și Maramureș

Se anunță vreme mohorâtă, cu ninsori și vânt ce va sufla cu 50–70 km/h. Temperaturile maxime nu vor depăși 3 grade, inclusiv în zona Satu Mare.

Vestul țării

Cerul va fi variabil, cu perioade însorite alternate cu înnorări. Ninsorile vor apărea doar la munte, iar vântul va avea intensificări de până la 60 km/h. Temperaturile vor ajunge la 4 grade în Arad, Timișoara și Oradea.

Transilvania

Vremea se răcește față de ziua precedentă. Sunt prognozate ninsori, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 6 cm. Vântul va fi puternic, iar în Carpații Meridionali va viscoli ninsoarea cu rafale de peste 110–130 km/h.

Oltenia

Ziua va fi în general însorită, deși dimineața pot apărea unele înnorări. Vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, ceea ce va accentua disconfortul termic.

Sudul țării

După-amiaza aduce vreme mai bună, cu soare, câțiva nori și temperaturi ușor mai ridicate. La Giurgiu se vor atinge aproximativ 7 grade, însă vântul va continua să bată cu putere.

Vremea în București

În Capitală, vremea se încălzește ușor, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 7 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, însă vântul se va intensifica spre seară, când rafalele pot ajunge la 50–60 km/h. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la minus 1 grad.

Vremea la munte

La munte, condițiile meteo vor fi dificile. Vântul va sufla extrem de tare, mai ales în masivele sudice, unde rafalele pot depăși 130 km/h, provocând viscol puternic. Temperaturile scad față de ziua precedentă, iar ninsorile vor fi mai consistente în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 10 cm.