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România, prima țară din UE care riscă să rămână aproape fără apă. Schimbările climatice adâncesc criza

Apă potabilă

Apă potabilă

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 09:07
Sursărealitatea.net

România, prima țară din UE care aproape că rămâne fără apă. Țara noastră intră în zona de risc. Folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile, arată cele mai recente date ale Agenției Europene de Mediu. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, conform Realitatea PLUS.

În clasamentul european, România ocupă locul cinci, după Cipru, Malta, Grecia și Turcia.

În cazul unor state precum Franța, Polonia și Germania procentul este mult mai mic. Specialiștii avertizează că schimbările climatice vor pune o presiune și mai mare asupra rezervelor de apă. În aceste condiții, investițiile în infrastructură, reducerea pierderilor din rețele și utilizarea eficientă a apei devin măsuri esențiale pentru viitor. 

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