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Scene ca-n filme. A condus fără permis, a lovit o mașină a poliției, apoi a rupt-o la fugă
FOTO: Arhivă
O autospecială de poliție a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un șofer care încerca să scape de polițiști în urma unei urmăriri în trafic.
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