Sindicatele din Educație despre indemnizația de senioritate: „Sună a indemnizație de senilitate!”

Publicat 26 aug. 2026, 12:10 Actualizat 26 aug. 2026, 12:12 Sursă Realitatea.Net

Modificările propuse de Guvernul interimar la noua Lege a Salarizării Unice au stârnit un val puternic de indignare în rândul cadrelor didactice. Cele trei mari federații reprezentative — FSLI, FSE „Spiru Haret” și FNS „Alma Mater” — resping categoric forma actuală a proiectului, catalogând propunerile executive drept umilitoare pentru personalul din învățământul preuniversitar și superior.

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