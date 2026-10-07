Șofer reținut în Drobeta-Turnu Severin după ce a condus cu permisul suspendat

Un bărbat de 39 de ani din Drobeta-Turnu Severin a fost reținut după ce a fost prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat. Poliția continuă cercetările.
Un bărbat de 39 de ani din Drobeta-Turnu Severin a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii l-au oprit în trafic și au constatat că avea suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice.
Incidentul s-a produs marți, 6 octombrie 2026, pe strada Cicero din municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Bărbatul, oprit de polițiști pe strada Cicero
Polițiștii Biroului Rutier și cei ai Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin au efectuat un control în trafic în jurul orei 13:30.
Oamenii legii au oprit autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiu.
În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.
Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma verificărilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.
Cercetările continuă într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Potrivit polițiștilor, ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care bărbatul a condus autoturismul, deși dreptul său de a conduce era suspendat.
Polițiștii continuă cercetările
Cazul este cercetat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.
Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unei soluții de către autoritățile competente, bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege.