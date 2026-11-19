Publicat 19 nov. 2026, 15:07 Actualizat 19 nov. 2026, 15:08

Istoricul activității dintr-un cont online te ajută să vezi ce acțiuni au fost înregistrate, când au avut loc și în ce stadiu se află. Poate fi vorba despre o comandă, o rezervare, un abonament, o plată sau o altă operațiune efectuată pe platformă.

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