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Sport· 1 min citire
Argint pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Lucerna
canotaj
Echipajul masculin de 4 rame al României a câştigat, duminică, medalia de argint la Cupa Mondială de la Lucerna.
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