Carlos Alcaraz câștigă Turneul Campionilor, dar rămâne pe locul 3 mondial
Carlos Alcaraz
Clasamentul ATP din 23 noiembrie 2026: Carlos Alcaraz câștigă Turneul Campionilor, dar rămâne pe locul 3 mondial. Vezi top 10 ATP și pozițiile românilor.
Carlos Alcaraz a încheiat sezonul 2026 cu un trofeu important, după ce a câștigat Turneul Campionilor de la Torino. Spaniolul s-a impus în finală în fața germanului Alexander Zverev, liderul clasamentului mondial, însă victoria nu i-a adus și urcarea pe prima poziție în ierarhia ATP.
Potrivit clasamentului publicat luni, 23 noiembrie 2026, Alcaraz ocupă în continuare locul 3 mondial, cu 7.600 de puncte. În ciuda celor 1.500 de puncte obținute pentru câștigarea competiției de la Torino, ibericul nu a reușit să-i depășească pe primii doi jucători ai lumii.
Alexander Zverev rămâne lider mondial. Cum arată podiumul ATP
Alexander Zverev își păstrează poziția de lider al tenisului masculin, cu 10.350 de puncte. Germanul a fost învins de Alcaraz în finala Turneului Campionilor, scor 2-6, 6-7, dar rezultatele acumulate pe parcursul sezonului îi asigură în continuare prima poziție.
Pe locul secund se află italianul Jannik Sinner, cu 7.950 de puncte, în timp ce Carlos Alcaraz completează podiumul, cu 7.600 de puncte.
Astfel, diferența dintre Alcaraz și Sinner este de numai 350 de puncte, ceea ce menține deschisă lupta pentru poziția a doua în clasamentul mondial.
Clasamentul ATP, 23 noiembrie 2026. Top 10 mondial
Iată cum arată primii zece jucători ai lumii în clasamentul ATP publicat luni:
Alexander Zverev (Germania) – 10.350 puncte
Jannik Sinner (Italia) – 7.950 puncte
Carlos Alcaraz (Spania) – 7.600 puncte
Ben Shelton (SUA) – 5.570 puncte
Daniil Medvedev (Rusia) – 4.220 puncte
Arthur Fils (Franța) – 3.825 puncte
Flavio Cobolli (Italia) – 3.680 puncte
Frances Tiafoe (SUA) – 3.590 puncte
Taylor Fritz (SUA) – 3.300 puncte
Rafael Jodar (Spania) – 3.234 puncte
Una dintre modificările importante din această săptămână este ascensiunea francezului Arthur Fils, care a ajuns pe locul 6 mondial, depășindu-l pe italianul Flavio Cobolli.
Carlos Alcaraz câștigă primul său Turneu al Campionilor
Carlos Alcaraz a obținut la Torino unul dintre cele mai importante succese ale carierei, câștigând pentru prima dată Turneul Campionilor. Spaniolul l-a învins pe Alexander Zverev în finală, cu 6-2, 7-6, după un meci în care a demonstrat o formă excelentă.
Succesul este cu atât mai important cu cât Alcaraz a traversat un sezon dificil, afectat de o accidentare la încheietura mâinii drepte, care l-a ținut departe de teren mai multe luni.
Spaniolul a încheiat competiția de la Torino cu cinci victorii din tot atâtea meciuri și a adăugat un nou trofeu important palmaresului său.
Cum stau jucătorii români în clasamentul ATP
În ierarhia mondială, Cezar Crețu rămâne cel mai bine clasat tenismen român, însă a coborât șapte poziții și ocupă acum locul 270, cu 212 puncte.
Următorul român din clasament este Radu Mihai Papoe, aflat pe poziția 288, cu 190 de puncte, după o coborâre de opt locuri.
Filip Cristian Jianu completează primii trei jucători români, urcând două poziții până pe locul 289 mondial, cu 188 de puncte.
Clasamentul ATP din 23 noiembrie 2026 confirmă, așadar, menținerea lui Alexander Zverev în fruntea tenisului masculin, în timp ce victoria lui Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor apropie considerabil lupta pentru pozițiile fruntașe ale ierarhiei mondiale.
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