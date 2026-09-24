FRF introduce supervizor VAR la meciurile din SuperLiga. Ce decizie a luat Comitetul Executiv

Federația Română de Fotbal (FRF) a aprobat introducerea unui supervizor VAR la meciurile din SuperLiga României.
Măsura vizează activitatea de arbitraj video și vine în contextul discuțiilor privind modul de funcționare a sistemului VAR în fotbalul românesc.
Supervizor VAR la meciurile din SuperLiga
Comitetul Executiv al FRF a analizat informarea și explicațiile privind funcționarea sistemului VAR și a aprobat introducerea noului rol.
„Ia act de informarea și explicațiile privind funcționarea sistemului VAR, aprobă introducerea rolului de supervizor VAR”, se arată în comunicatul Federației Române de Fotbal.
Potrivit informațiilor publicate despre decizie, supervizorul VAR va avea un rol de monitorizare și evaluare a activității desfășurate în camera VAR. Detaliile privind modul exact de desemnare și implementare a noului rol nu au fost prezentate în comunicatul oficial al FRF.
Ce se schimbă în arbitrajul video din România
Introducerea supervizorului VAR adaugă un nou nivel de evaluare a activității arbitrilor implicați în analiza fazelor video.
Potrivit informațiilor publicate de GSP, supervizorul ar urma să urmărească modul în care arbitrii VAR și AVAR comunică, verifică fazele și respectă protocolul, fără să intervină în timp real în procesul de arbitraj. După partidă, acesta ar urma să întocmească un raport privind activitatea din camera VAR.
Aceste detalii nu apar însă în comunicatul oficial al FRF privind decizia din 23 septembrie, astfel că atribuțiile exacte ale noului rol trebuie raportate ca informații publicate de presa sportivă, nu ca prevederi detaliate de Federație.
FRF a modificat și regulamentul arbitrilor
În aceeași ședință, Comitetul Executiv al FRF a luat act de informarea privind lista arbitrilor FIFA prezentată de Comisia Centrală a Arbitrilor.
De asemenea, membrii Comitetului Executiv au aprobat modificarea unor articole din Regulamentul de organizare și desfășurare a activității arbitrilor de fotbal.
FRF a aprobat, totodată, cu unanimitate de voturi, componența Comisiilor Federale pentru sezonul 2026-2027.
Au fost amânate mai multe regulamente de licențiere
Pe agenda aceleiași ședințe s-au aflat și regulamentele privind licențierea cluburilor.
Comitetul Executiv a amânat pentru o ședință viitoare aprobarea regulamentelor de licențiere pentru participarea la competițiile naționale de Liga 1 și la competițiile masculine și feminine UEFA intercluburi, precum și a regulamentelor privind procedurile comisiilor de licențiere și monitorizare.
Pentru procesul de licențiere 2027-2028 au fost aprobate componența Administrației de licențiere și a Comisiilor de licențiere.
Decizia privind introducerea supervizorului VAR reprezintă o nouă modificare în organizarea arbitrajului video din SuperLiga, într-un moment în care sistemul VAR continuă să fie un subiect important în fotbalul românesc.