Advertising
Sport· 1 min citire
Moment special pentru David Popovici la Vatican! Campionul României s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și i-a oferit un cadou simbolic
David Popovici
David Popovici a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din afara bazinului, înaintea participării la prestigiosul trofeu Settecolli de la Roma. Înotătorul român a fost primit în audiență, alături de ceilalți sportivi participanți la competiție, de Papa Leon al XIV-lea.
Citește și
- 17:30David Popovici, în audienţă la Papa Leon. ”Sportul este medicament pentru trup şi spirit”
- 12:20David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma
- 10:52Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”
- 10:46Selecționerul Montella, după eliminarea Turciei de la Mondial: „Nu îmi dau demisia”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News