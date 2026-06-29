Neymar sare în ajutorul victimelor din Venezuela. Donația care a impresionat lumea sportului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 15:26

Neymar s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijin pentru persoanele afectate de cutremurele produse în Venezuela și a făcut o donație importantă destinată ajutorării victimelor.

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