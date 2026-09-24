Probleme pentru Reghecampf la revenirea în România. U Craiova solicită suspendarea antrenorului FCSB

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 18:10

Laurențiu Reghecampf, prezentat joi ca noul antrenor al FCSB, are în continuare de rezolvat situația financiară cu Universitatea Craiova.

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