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Un mehedințean numit director tehnic al echipei naționale din Siria

Un mehedințean numit director tehnic al echipei naționale din Siria

Un mehedințean numit director tehnic al echipei naționale din Siria

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 19 nov. 2021, 17:41

Mehedințeanul, originar din Drobeta Turnu-Severin, va ajunge în Damasc marțea viitoare

Comitetul temporar al Federaţiei Siriene de Fotbal a anunţat numirea lui Valeriu Tiţa ca director tehnic al echipei naţionale, în locul lui Nizar Mahrous, demis pe 16 noiembrie.

Mehedințeanul, originar din Drobeta Turnu-Severin, va ajunge în Damasc marțea viitoare.

Următorul meci oficial al Siriei va avea loc pe 27 ianuarie 2022, cu Emiratele Arabe Unite.

Sursa: Realitatea de Mehedinti

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