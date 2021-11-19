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Sport· 1 min citire
Un mehedințean numit director tehnic al echipei naționale din Siria
Un mehedințean numit director tehnic al echipei naționale din Siria
Mehedințeanul, originar din Drobeta Turnu-Severin, va ajunge în Damasc marțea viitoare
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