„Ca și președinte al Consiliului Județean Mehedinți, dar și ca președinte al PSD Mehedinți, partid care a câștigat alegerile locale și parlamentare de anul trecut, cu multă responsabilitate pentru cetățenii județului Mehedinți, am susținut elaborarea amendamentelor pe care parlamentarii PSD le-au depus la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021. După o documentare temeinică, au rezultat 87 de amendamente care se referă la investiții în sănătate, educație, transport, mediu și cultură. Amendamentele vor fi susținute în Plenul Reunit al celor două Camere ale Parlamentului pentru că mehedințenii trebuie să aibă șansa de a beneficia de investiții și în acest an, la fel cum s-a întâmplat în anii trecuți! Am înțeles că majoritatea PNL-USR-PLUS nu are cunoștință despre nevoile județului nostru, dar dacă au responsabilitate pentru voturile primite, parlamentarii PNL de Mehedinți ar trebui să susțină aceste amendamente! Îi felicit pe senatorul Liviu Mazilu și deputații Alin Chirilă și Cornel Folescu și îi asigur în continuare de tot sprijinul pentru ca demersurile lor să aibă succes!”, a declarat președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu.