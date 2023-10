Naționala de rugby a Africii de Sud a devenit prima echipă din lume care câștigă Cupa Mondială de patru ori. Africa de Sud și-s-a impus în toate cele patru finale de Cupă Mondială pe care le-a jucat.

„Springboks” au învins Noua Zeelandă cu 12-11 (12-6) la Saint-Denis, pe Stade de France, fără să marcheze vreun eseu. Toate punctele au venit din gheata lui Handre Pollard, care a transformat 4 lovituri de penalitate (3, 13, 19, 34).

De partea cealaltă, „All Blacks” au culat o dată balonul în terenul de țintă advers, prin Beauden Barrett (58). Celelalte puncte au fost aduse de Richie Mo’unga, tot prin transformări (17, 38).

Noua Zeelandă a jucat în inferioritate din minutul 27, după ce Sam Cane a primit cartonaș roșu pentru un placaj la gât. Căpitanul „All Blacks” a devenit primul jucător din istorie eliminat definitiv într-o finală de Cupă Mondială.

Noua Zeelandă a mai avut un jucător eliminat temporar, pe Shannon Frizell, în minutul 2. Tot 10 minute au stat pe banca pedepselor și sud-africanii Siya Kolisi (45) și Cheslin Kolbe (73).

Africa de Sud are un procentaj excelent în finalele Cupei Mondiale, câștigând toate cele patru meciuri pe care le-a jucat: 15-12 după prelungiri cu Noua Zeelandă în 1995, 15-6 cu Franța în 2007 și 32-12 acum patru ani cu Anglia.

La actuala ediție, a învins Franța cu 29-28 în sferturi și Anglia cu 16-15 în semifinale. „Bănuiesc că nouă, ca echipă, ne place drama. Ultimele trei jocuri au fost destul de grele. Le-am abordat pe fiecare ca o finală și am câștigat cu un punct diferență”, a declarat Pieter-Steph du Toit, declarat omul meciului.

„Africa de Sud este o echipă de calitate”, a recunoscut antrenorul Noii Zeelande

Căpitanul Siya Kolisi a adus un omagiu Noii Zeelande. „Ne-au muncit până la final, ne-au dus într-o zonă periculoasă. Arată ce fel de echipă alcătuiesc, deși au jucat cu un om mai puțin de la începutul partidei. Au pus foarte miștă presiune pe noi.

Am pierdut multe grămezi în prima parte a jocului și a trebuit să ne adaptăm. Cumva am găsit o cale”, a precizat el.

„Cred că experiența ne-a ajutat. Jucătorii alcătuiesc un grup uimitor, sunt războinici și iubesc Africa de Sud”, a spus antrenorul Jacques Nienaber.

„Sunt mândru de băieții noștri. Am avut un cartonaș roșu primit prea devreme, dar ne-am luptat și am crezut în șansa noastră. Am fost atât de aproape să învingem (n.r. – Jordie Barrett a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 74). Este dureros!

Africa de Sud este o echipă de calitate. A câștigat câteva meciuri la limită, ceea ce arată cât e de valoroasă. Este o victorie specială pentru ei, dar foarte dureroasă pentru noi”, a completat antrenorul Noii Zeelande, Ian Foster.

„Sunt extrem de dezamăgit. Băieții au fost nevoiți să joace în 14 în ultimele 50 de minute. Curajul de care au dat dovadă a fost incredibil, toți sunt niște războinici.

Felicit Africa de Sud! A avut un drum greu până la finală și a arătat în repetate rânduri că are modalități de a câștiga”, a spus, la rândul lui, Sam Cane.