Niciodată nu am mai ieșit în stradă așa spontan, am mai fost la 10 August cu Rareș Bogdan, colegul meu de atunci, dar scurt, câteva zeci de minute. Însă vinerea trecută, să ies în fața ambasadei Ucrainei și să vă văd pe toți alături de mine, cu atâta dragoste si determinare să apărăm drepturile românilor noștri din Ucraina, la credință și la viață… a fost un sentiment de nedescris, cu care m-ați copleșit! Vă mulțumesc și vă promit că, așa cum m-ați cunoscut, așa voi rămâne toată viața! Și pentru că am văzut atacurile din presă, eu vreau să încep acest editorial cu o replică la aceste reacții rău-intenționate la adresa mea și a celor care mi-au fost alături, vineri, la ambasada Ucrainei! Eu, Alexandra Pacuraru, am ieșit în stradă să protestez pașnic în fața ambasadei Ucrainei în semn de solidaritate pentru părintele Jar, cel care atunci era judecat pentru credința sa, dar și în semn de solidaritate cu toți românii noștri, care vorbesc aceeași limbă și au același sânge ca și noi.

Am cerut ca drepturile lor la credință și viață să fie respectate chiar dacă Ucraina este o țară în război. Eu nu sunt pro Rusia, am condamnat ferm și condamn în continuare crimele comise de Kremlin la ordinul lui Putin, un dictator fără milă și respect pentru cei vii. Nu veți găsi lipici ca să îmi puneți această etichetă vreodată, pentru că eu sunt pro România, pro români, pro viață, pro credință, pro adevăr și pro libertate. Căci pentru asta au plătit eroii noștri cu viața lor: ca să fim liberi, să avem dreptul la credință, dreptul la a gândi și a ne manifesta cum simțim! Știu că nu sunteți obișnuiți cu asta, voi, cei care, astăzi, atacați, în loc să fiți solidari, atacați, voi aveți vorbe. Nu aveți fapte cu care să vă susțineți aceste atacuri, pe când eu sunt omul faptelor și voi fi judecată după amprentele mele puse pe acest pământ!

La finalul acestei pichetări pașnice am fost scârbită de atitudinea nefirească și ignorantă a ambasadorului și a diplomaților Kievului din București! Noi le-am deschis casele, i-am primit în sufletele noaste, în patul nostru, la masa noastră, le-am dat și bani, de unde nu aveam, ca să îi ajutăm! Și ei nu au deschis nici geamul să iasă ca Julieta la balcon, se uitau pe geam și se ascundeau după draperii, dar nu au avut nici măcar decența să coboare și să ne întrebe măcar ce ne doare, deși au văzut că am fost pașnici și foarte bine intenționați. Am vrut dialog. Aici, da, putem pune eticheta că Ucraina nu ne respectă! Ne iau banii, dar nu dau nimic în schimb, nici măcar „buna ziua”! Slavă România, fără voi ce-am fi făcut?! Am fost 600 de oameni în momentul de vârf al pichetării, români din toată țara, telespectatori și credincioși adevărați, iar la discursul de final am plâns!

Pe de-o parte am plâns de bucurie, că am fost atât de mulți, uniți într-o singură voce, cu aceeași inimă care bătea pentru ai noștri frați din Ucraina și părintele Jar. Din fericire, acesta a fost lăsat să plece din instanță la sutele de copii ce ii spun tată, orfani de-ai lor, dar adoptați de îngerii trimiși pe pământ la Sfânta Mânăstire Bănceni. Pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul, dar pe altă parte am plâns de amărăciune că nimeni din biserică nu a ieșit public și nu a venit la ambasadă ca să își arate credința și solidaritatea pentru credință!

Seară de seară, eu vă îndemn să aveți încredere în BOR, și nu credeam că am să ajung să vă spun să fiți atenți, că am sentimentul că prea mulți securiști împiedică preoții să iasă să apere dreptul la ceredință, libertate și pace! Să aveți încredere în Dumnezeu, că El niciodată nu va decepționa și mereu va fi alături de noi, indiferent de pericole, cumpene și evenimente. Dacă îi chemam pe cei din biserică la o donație consistentă, putem să spunem că, dintre cei 600 de oameni, donam toți câteva mii de lei și veneau cu siguranță fețe bisericești din toată țara! Așa, nefiind vorba de a colecta fonduri, nu au venit, deși era vorba despre credința ortodoxă, despre susținerea unui om de-al lor, a unui român de-al nostru și despre dreptul la credință al tuturor românilor din Ucraina!

Sunt dezamăgită profund, pare ca purtătorul de cuvânt într-adevăr reprezintă o nouă biserică, una care nu este ceea ce știam eu! Sper să fie tare în credința dreaptă. Eu știu, și asta le spun și copiilor mei, dar celor pe care îi întâlnesc: Dumnezeu este iubire și adevăr! Viața trebuie trăită în iubire și adevăr, iar când pui capul pe pernă să îți fie inima ușoară că ai făcut totul pentru a-l salva pe cel de lângă tine, totul pentru a spune și urma adevarul, căci Dumnezeu este Calea, Adevărul și Viața! El a lăsat porunca să ne iubim unii pe alții, așa cum ne iubește El! Frica trebuie să o avem față de Dumnezeu, căci în fața Lui vom da socoteală pentru tot. Nu trebuie să ne fie frica de noua ordine mondială ce se conturează, de servicii secrete și instituții obscure, ce ne manevrează din umbră! Păcat! Mare păcat, dar este al vostru – al celor ce pacăliți în straie preoțești poporul! Asta nu înseamnă, dragi români, că toți sunt la fel! Nu există pădure fără copaci uscați și buruieni otrăvitoare, sunt, și cunosc și eu mulți, preoți și călugări cu har. Si, ca să închei aici cu neplăcerea provocată de o parte a celor din biserică, pentru păcatele astea, că sunteți slujitorii unor servicii și nu ai Domnului, măcar să nu mai luați banii românilor, mai ales ai pensionarilor și ai celor mai vulnerabili dintre noi! Pentru că Dumnezeu este al nostru, al tuturor și este în fiecare dintre noi! Nu are nevoie de bani, nu are nevoie de vamă pe pământ ca să ajungă rugăciunile noastre la El.

Mari nenorociri s-au abătut asupra noastră. Nu știu de ce, dar într-o zi vom afla adevărul. În 30 de ani l-am avut președinte comunist pe Iliescu, l-am avut pe Constantinescu, învins de sistem, l-am avut pe Băsescu – părintele statului paralel și responsabil pentru toate arestările la comandă, dar și prigoana celor care nu s-au supus. Acum ne-am pricopsit cu un turist pe banii noștri, ai românilor. Un individ care ia maxim de la mandatele sale și banii din rezerva națională pentru călătorii în scop personal. Să călătorească pe banii lui din meditații, nu pe banii românilor disperați că nu se mai descurcă de la o zi la alta.

Dar, dacă premierul Ciolacu îi dă și acceptă ca banii din rezerva națională să fie cheltuiți la secret, să nu știm pe ce se duc și, de ce, noi ce putem face? Ciolacu, cu patriotismul lui economic, altă dezamagire! Pinocchio mai mare ca Ponta, cum nu credeam că mai răbdă pământul! În loc să se ducă printre pensionari, să explice de ce pentru ei nu sunt bani din rezervele statului, dar pentru călătoriile exotice ale președintelui da, el merge la film cu starlete din videochat, ca Dragușanca, și se filmează cu starlete din cancan, precum Budeanca. Asta a ajuns primul ministru al României să facă: să se bage în troacă și să promoveze o troacă: cancan și videochat! Plecați, dragi români, în Miami ca să vă amuzați, că ăștia vă sunt conducătorii!

Ciolacu mai are tupeu să facă mișto de Rareș Bogdan că face piața cu ceasuri scumpe, în loc să aprecieze că asta e, este liberal. Ăsta este Rareș Bogdan: nu își ascunde ceasul în buzunar ca el, ca să pozeze în cine nu este. Pe banii cui vă întrețineți fanteziile, domnule Ciolacu? Treziți-vă, dragii mei! Ne vor falimenta și vom merge toți cu bicicleta, dacă nu ne vor fura și roțile, de nu ne vom mai regenera cu toate resursele amanetate, si cu toate lucrurile date starletelor, băieților șmecheri. Ne mai întrebăm de ce asistăm la degradarea asta în rândul tinerilor, de ce își aleg modele de cancan, de videochat, prostituție, droguri? Vedem că, de la cel mai înalt nivel, Ciolacu iese nu în piață, alături de bunicii sărmani, seniori pe care îi păcălește să îl voteze, ci la mall – cu fetele ce fac bani din videochat și cancan.

Rușine, Marcel Ciolacu! Cum și ție, Sorin Grindeanu, să îți fie rușine dacă iei elicopterul SRI, cum te acuză unii din opoziție – nu eu, și dacă te duci la saloanele de înfrumusețare, ca să îți faci liposucții și operații estetice, scoate negul. Cine ești tu? Borcea? Borcea e pe banii lui, pe familia lui, și e un bărbat asumat! Dar tu, pe banii românilor, cu elicopterul SRI mergi la clinici de înfrumusețare! În curând nu va mai fi niciun ban la buget, că s-au cheltuit toți în cluburi, în clinici, în saloane de masaj, că ăștia-s demnitarii stresați! Și ca să se liniștească, noi trebuie să le plătim cluburile de fițe, starletele și plimbările în paradisuri exotice.

Rușine! Ăsta este sentimentul pe care ar trebui să-l cunoască toți acești actori politici toxici pentru România! Dar, cum nu au conștiință, nu vor simți vreodată rușinea! Doar palma de la viață, că fie roata și pătrată tot se face roata roată! Africanii sunt mai responsabili decât ai noștri. La întoarcere poate îl lovește și pe al nostru prim călător prin responsabilitate, poate va vedea ce a răspuns liderul politic din Capul Verde că, și dacă un singur cetățean are întrebări, el ar răspunde, căci totul este public și transparent! La noi, mulți întreabă, dar nimeni nu răspunde. Toți românii vor să afle pe ce ne cheltuiește Iohannis banii în aceste vacanțe exotice. Totul e la secret, dar de ce? O să călătorească până o să falimenteze statul român, cu girul întâiului om din guvern, Marcel Ciolacu! Pentru că nici el nu are vreun decont pe ce se duc banii românilor din fondul de rezervă, dar nici nu-i pasă. Căci nici el, la rândul lui, nu poate deconta relaxarea cu starletele, spun unele guri rele. Nu-i așa?

România e furată, românii sunt furați, umiliți si batjocoriți. Voi toți sunteți finanțatorii lor, dragi români. Să vă treziți până la alegeri. Dacă nu, vom plânge la parastas că am avut o țară și acum avem doar regrete. De ce? Pentru că nu am intervenit să o salvăm la timp. Eu nu mă simt reprezentată nici de Iohannis, primul turist al românilor, cel care stă numai în avioane private, care îl plimbă în țări străine și destinații exotice pe banii amărâților. Nu mă simt reprezentată nici de primul ministru, cel care se pozează la brațul starletelor, nici de ministrul Transporturilor – fanul cluburilor de noapte. Și mai sunt și mulți alții. Voi vă simțiți reprezentați de ei? Asta este România voastră? Sau este a lor? Să fim înțelepți ca să construim un viitor mai bun, să stăm spate în spate ca să învingem aceste furtuni de corupție și ură! România suverană este a românilor, ar trebui să stăm la aceeași masă, indiferent de opiniile pe care le avem, ca să identificăm soluțiile. Doctrina mea este cea a iubirii și promovează pacea. Condamn ferm războaiele care se poartă acum, atât în Ucraina, cât și în Israel. Consider că este nevoie de dialog, și nu de înarmare. Armele aduc moarte și întrețin nenorocirile și atrocitățile provocate nevinovaților. Destul! S-a vărsat mult prea mult sânge! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România Suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir