Bună să ne fie inima, să ajutăm și să îi susținem pe cei mai vulnerabili dintre noi. Lucru care, uneori, pare să deranjeze! De ce? Asta aș vrea să știu și eu. Să dovedim că putem mult mai mult decât să distrugem, că putem mai mult decât să ne amanetăm viața celor care au interes strict mafiot. Pentru că ei sunt cei care ne-au îndatorat pe generații, sunt o formațiune mafiotă cu complicitatea puternică a celor din statul paralel – așa cum îl numesc eu – ca să înțelegem că niciodată nu îi vom cunoaște cu nume și prenume, nu vom ști cum arată, nici măcar dacă locuiesc, trăiesc, respiră aerul nostru, mănâncă hrana noastră sau poate că ne conduc de la distanță din palate extraordinar de mari și de lucioase. Proiectul Caravana România Suverană, alături de Spitalul mobil AUR pentru sănătatea celor săraci și uitați de lume este blocat de o cenzură fără precedent.

Deși demersul nostru nu are nicio tentă politică și urmărește doar să ajute oamenii, Consiliul Național al Audiovizualului încearcă să ne pună pumnul în gură. Deși nu este vorba de o colaborare politica cu AUR, ci DOAR o susținere pe acest proiect pentru că e vorba de o acțiune concretă, utilă, pentru sănătatea celor nevoiași și fără acces la medici, CNA arata încă o data că vânează postul Realitatea PLUS. Politica noastră editoriala vizavi de AUR a rămas neschimbată, s-a văzut acest lucru în ultima perioada când am rămas la fel de critici la adresa lor în alte privințe și subiecte. Dar acestui proiect ne-am alăturat doar spre binele telespectatorilor noștri și al romanilor în general, cei uitați de autorități, oameni obișnuiți și săraci care nu au acces la cele mai banale facilitați medicale. Romani care nu au nici măcar un dispensar în satele lor. De ce? Pentru că Sănătatea e lăsată în paragină de peste 30 de ani.

Am fost și noi acolo unde a mers caravana mobila a AUR și am stat de vorba cu oamenii, ca jurnaliști, iar vocile acestor oameni au fost ascultate la televizor. Asa cum am făcut dintotdeauna. Oprirea lor ar însemna, de altfel, doar cenzura. Vom continua sa susținem mai departe lucrurile bune care se fac din când în când în România, indiferent de amenințările unor instituții, pentru ca misiunea noastră, dincolo de a informa publicul, este să ne gândim și la binele lui. Întrebarea e de ce nu a venit această inițiativă de la Ministerul Sănătății? E greu? E complicat să îți ajuți aproapele? Ce vă deranjează? Că scoatem la lumină dezastrul din sistemul de Sănătate de la noi? Că da, e un dezastru.

V-am spus de multe ori aici la Realitatea PLUS că încercăm să facem bine comunității. Chiar dacă acel bine a însemnat poate, uneori, doar un strigăt disperat la televizor, astfel încât să ajungă la autoritățile abilitate care pot aplica legea în folosul comunității. Și în folosul oamenilor aflați în mare nevoie. Uite că acum, când încercăm să salvăm viețile oamenilor uitați de stat, vor să ne cenzureze. Mie mi-a ajuns cuțitul la os. Eu, personal, Alexandra Păcuraru, nu vă mai tolerez și nu mă tem de voi. Deși știu că mă puteți aresta așa cum ați făcut și cu tatăl meu atunci când nu a vrut să vă predea televiziunea Realitatea. Acum iată că nu a existat fapta, dar știți ce există încă? Cicatricile reale și aceste cicatrici care sângerează mă fac să fiu de partea celor mai mulți pană la capăt. Până ce văd că voința majorității va fi ascultată și nu confiscată de niște butoane apăsate după câteva sticle de wiskey. Noi aici la Realitatea PLUS nu facem politică. Nu suntem membri AUR. Dar suntem români și ne pasă. Și pentru noi oamenii, sănătatea contează. Am văzut reacțiile lor pozitive, simple după analize medicale gratuite. Și voi ne amendați iar și iar și ne obligați să ne oprim din susținerea acestui proiect vital? Astăzi, am peste jumătate de milion de euro bani plătiți CNA-lui pentru abuz, pentru că am îndrăznit să vorbim despre subiecte sensibile. Acum vreți să îmi mai dați câteva sute de mii să mă forțați să renunț la caravana medicală AUR. Pare că vreți să mă obligați să renunț la trei subiecte sensibile: banii cash, problemele producătorilor și fermierilor români și această caravană România Suverană în parteneriat cu spitalul mobil AUR.

Nici cu agricultura nu stăm mai bine, sector care se zbate să-și mențină evoluția pozitivă. Viitorul apropiat este incert din cauza majorării prețurilor la gaze și energie. Într-un context cu totul incert, succesul recoltelor românești depinde acum doar de investiții. Anul agricol stă sub semnul hazardului. Încă de anul trecut, criza energiei a dus la o explozie a prețurilor la îngrășăminte și a perturbat serios acest sector atât de important. Toate aceste costuri se reflectă asupra întregului lanț alimenta și, într-un final și în coșul nostru zilnic de cumpărături. Am ajuns să decontăm scumpirile la alimente. Conform ultimelor rapoarte, aproximativ 80 la sută din alimentele pe care le consumăm sunt din import, adică OTRAVĂ. Asta ce credeți că înseamnă? Bani băgați în buzunarul cui trebuie. Fără să se gândească cineva la consecințe. Cu o asemenea balanță import-export, țara noastră are printre cele mai mari prețuri la alimente raportat la veniturile populației. Cele mai scumpe sunt ouăle, laptele, brânzeturile, carnea, fructele și legumele, care se vând la preturi apropiate de media Uniunii Europene.

La peste 30 de ani de la Revoluție, după ce mai bine de 1.400 de oameni au murit pentru libertate, politicile dezastruoase ale celor care au avut puterea în mâini ne-au întors cu decenii în urmă. Se uită românii lung la rafturile magazinelor și își dau seama că nu-și mai pot permite să cumpere prea multe. Din cauza scumpirilor în lanț, românii caută azi produse mai ieftine. Am lăsat deoparte produsele de brand și produsele românești, calitative, și le cumpărăm pe cele fabricate sub eticheta marilor lanțuri de magazine. Că, zău așa, avem de unde alege! Supermarketurile străine s-au înmulțit vertiginos la noi în țară, în detrimentul producătorilor români care dau faliment și își aruncă în continuare recoltele pe câmp, pentru că nu le cumpără nimeni! Îi lăsați pe români să stea cu mâna întinsă la politicieni pentru resturi pe care să le arunce.

După scandalul cu Legea Porcului care a isterizat toată țara, vine și o ușurare pentru oamenii care trudesc din greu pentru o bucată de pâine. Tradiția Ignatului poate continua la români! Noile norme, prin care se interzicea vânzarea porcilor crescuți în gospodării, sunt pe cale să se schimbe. După ce oamenii s-au revoltat, ministrul Agriculturii a convocat o ședință de urgență pentru modificarea legii. S-a ajuns, zic sursele noastre, la o cale de mijloc. Deci, porcii crescuți în gospodării vor putea fi vânduți în perioada sărbătorilor de Crăciun în baza unei adeverințe emise de medicul veterinar. Acesta este anunțul ministrul Agriculturii. Și, dacă nu era așa, exista riscul să ne moară tradițiile. Îmi place să văd inițiative pentru țară. Nu știu de ce există inițiative care ne otrăvesc țara și fac bine numai străinilor. Inițial, legea asta parcă era făcută pentru străini. Deci pentru supermarketuri, astfel încât să le umflăm buzunarele. Deci, acum dușmanul numărul unu nu mai este gospodăria țărănească. Era și păcat ca cei care ne conduc să ne împingă să mâncăm otravă importată ilegal prin șpagă, și acea șpagă este cash.

Continuă și revolta, isterie și războiul cu banii cash. După toate controversele pe care le-a creat măsura limitării plăților cash, guvernanții par să dea un pas înapoi. Plafonul pentru plățile în numerar ar putea să revină la 10.000 de lei. Măsura este analizată în coaliție, în condițiile în care Nicolae Ciucă spune că oamenii și-ar pierde mult timp pe drumuri la bănci. Dar nimeni nu vorbește despre faptul că oamenii și-ar pierde banii dacă ar merge la bănci. În această după-amiază premierul Marcel Ciolacu a discuta cu reprezentanții băncilor, pentru că aceștia au mărit comisioanele la depunerile de numerar. Le-au mărit artificial, din foame de bani și lăcomie și din sclavia politicienilor noștri. Bani făcuți cu trudă de români și care se duc tot la străini. Că nici bănci românești nu mai avem. E isterie! Și e un strigăt de ajutor al românilor muncitori, un strigăt al neputinței. Pentru că unii vor cu tot dinadinsul să facă viețile românilor mai grele. Oamenii care au magazine mici la noi în țară și în special la sate sunt de-a dreptul revoltați. Și pe bună dreptate. Ce vor face? Ei spun că nu își mai pot plăti distribuitorii cu cash-ul primit de la clienți, având în vedere că majoritatea plăților în aceste zone se fac cu bani lichizi. Miza? Vreo 10 miliarde de euro pe an, spun economiștii. Păi da, că ați avut voi grijă, voi stimați politicieni care ne conduceți destinele, ca tinerii să emigreze din mediul rural, pentru că nu le-ați oferit oportunități de dezvoltare. Și uite așa, în mediul rural au rămas mai mulți pensionari. N-ați ajuns la ei cu drumuri, electricitate, dar le puneți POS. Care nu se descurcă cu cardul și care poate nu au văzut niciodată unul. Am peste un milion 500 de mii de vizualizări pe TikTok la materialul în care am ridicat problema banilor cash. Vă mulțumesc pentru asta, înseamnă ca politicienii sunt obligați să vă asculte, stimați români, să vă respecte dorințele, să facă totul astfel încât sa aveți încredere că statul va sprijină și nu vă fură. Ați spus că nu sunteți de acord să se limiteze plățile în numerar. Ați spus că nu sunteți de acord să plătiți comisioane băncilor pentru banii voștri. Ați spus că nu sunteți de acord să vă impoziteze cu 75% sumele nejustificate. Păi să vină să vă numere suferința, compromisul, nopțile nedormite, orele peste program și dorul de copiii voștri pe care i-ați lăsat în țară ca să faceți în diaspora un ban în plus.

Vreți că combateți evaziunea, dragi politicieni? Verificați acolo unde se face trafic de droguri, de persoane, de organe, trafic de arme. Acolo o sa găsiți mulți bani și, culmea, vor fi cash. Verificați multinaționalele cum își trag banii pe servicii fictive în alte țări. Se strigă pe diferite voci nevoia de oameni politici noi, patrioți, de o reîmprospătare a leadershipului românesc. Dar în același timp plutește o anxietate cum că asta nu se va întâmpla, că momentul va fi și de această dată ratat, va fi confiscat.

Vă îndemn pe toți să trecem pragul în casa Domnului. Căci rugăciunea ne-a mai rămas! Vin alegerile, iar dacă vreți să păstrați frâiele, să avem o Românie Suverană, acum e cazul sa scăpați de cei care ne trag în jos pe toți. Mă întristează să văd că preocupările politice, prioritățile economice, preocupările sociale sunt cu totul altele decât cele normale.

Gabriela Firea și-a reluat funcțiile în PSD, partid din care s-a autosuspendat după scandalul „azilelor groazei” și în urma căruia și-a dat demisia și din Guvern. Firea revine, astfel, în fruntea organizației PSD București-Ilfov. Suspendarea Gabrielei Firea din funcțiile de conducere din partid a expirat în luna octombrie, motiv pentru care, astăzi, liderii partidului au luat act de revenirea sa în conducerea partidului. Cu doar câteva zile în urmă, Marcel Ciolacu spunea că fostul ministru al Familiei este în continuare candidatul PSD pentru Primăria Capitalei.

Se ascut luptele pentru București. Capitală europeană în care oamenii fac duș cu apă rece, la propriu. Abia aștept alegerile de anul viitor! Vreau să văd preocupare politică, de promovare a celor mai competenți oameni care pot lucra în echipă, care pot genera ceva bun pentru țara asta. Și nu scandal după scandal! Vă dau și în scris, ca să vă rămână: 1. Voi promova în continuare cu toată forța mea Caravana Medicală AUR, pentru a reda sănătatea românilor vulnerabili așa cum îi voi promova pe toți ceilalți ce vor face aceleași acțiuni. 2. Nu voi înceta să lupt pentru banii cash. Este un drept al nostru, al românilor. 3. Nu doar că am zis că voi adopta un țăran. Am adoptat mai mult de trei și ma ambiționez să trimit tuturor cunoscuților mei și prietenilro mei de acest Crăciun numai produse românești. Ca masa să le fie îmbelșugată și doar din producție românească. Vă invit și astăzi să ne dăm cu credința mâna pentru România Suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir