Astăzi se împlinesc 72 de ani de la nașterea celebrului actor de origine vâlceană, Florin Zamfirescu.

Actorul, regizorul și profesorul universitar Gheorghe Florin Zamfirescu s-a născut la 12 aprilie 1949, la Călimănești.

A frecventat școala generală și liceul în localitatea natală, debutând pe scenă la 27 martie 1966, la emisiunea concurs televizată „Dialog la distanță”, cu poezia „Legenda Argeșului”, pentru care a primit premiul I.

În 1967, a fost admis primul la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, la “Arta Actorului”, clasa Profesorului Constantin Moruzan.

Și-a obținut doctoratul în arte în anul 2002, cu teza „Actorie sau Magie”.

În perioada studenţiei, a interpretat, la Studioul Cassandra, rolurile Ianache din „Comedia Vremii” a lui Costache Facca sau Mitropolitul din „Alexandru Lăpușneanu” a lui Constantin Negruzzi. A jucat şi a fost parte a echipei de producţie, în spectacolul desfăşurat tot la Cassandra, „Divertisment 70”, care a avut parte de cronici excelente.

În anii 1971 a absolvit facultatea, fiind șef de promoție, cu personajul Varravin din piesa „A murit Tarelkin” de Suhovo-Kobalin, ca parte a examenului de diplomă.

Florin Zamfirescu a fost actor la Teatrul de Stat din Târgu-Mureş (1971-1973) şi (din 1973) la teatrul Giuleşti (Odeon), asistent la IATC (1974-1978), angajat cu ora sau în cumul la IATC (ATF) Bucureşti (1986-1996), director adjunct la Teatrul Odeon (1991-1994) ; din 1996 – prof. univ. la UATC Bucureşti, iar din 2000 – rector al acestei universităţi.

În 2001 a fost membru în juriul Festivalului Internaţional de Teatru Experimental de la Cairo.

A interpretat peste 60 de roluri în teatru şi televiziune şi 50 de roluri în filme româneşti şi străine.

Roluri jucate (selectiv), în teatru: Teleghin din Unchiul Vania de Cehov, Ipingescu din O noapte furtunoasă de Caragiale, Boby din Insula de M. Sebastian, Ion din Năpasta de Caragiale, Miroiu din Steaua fără nume de Sebastian, Sorin din Pescăruşul de Cehov, Edgar din Regele Lear de Shakespeare etc. ; în film (selectiv): Mere roşii (1975, regia – Al. Tatos), Pădurea nebună (1982, regia – N. Corjos), Moromeţii (1987, regizor – Stere Gulea), De ce trag clopotele, Mitică (1982, regia – Lucian Pintilie), Senatorul melcilor (1995, regia – Mircea Daneliuc), Moartea domnului Lăzărescu (regia – Cristi Puiu) etc.; în televiziune: Lumini şi umbre (regia: Andrei Blaier şi Mihai Constantinescu), Omul care a văzut moartea de V. Eftimiu, Sub clar de lună – de Teodor Mazilu etc. În paralel, bogată activitate regizorală: 1988 – Visul unei nopţi de vară de Shakespeare; 1990 – Năpasta de I. L. Caragiale ; 1992 – Gaiţele de Al. Kiriţescu, 1999 – Trei surori de Cehov, 2005 – Norii de Aristofan ş. a. A primit numeroase şi importante premii: Medalia de aur (ca recitator) – 1965, Marele Premiu – « Dialog la distanţă » (1966), Premiul de interpretare masculină pentru rolul Picolo din Speranţa nu moare în zori (1973), Marele Premiu « Leul de aur » la Arezzo – Italia (1979) pentru rolul Ion din Năpasta. Premiul criticii – « Cel mai bun actor al anului 1997 ».

A scris volumele „Actorie şi magie. Aripi pentru Ycar”, Catifea – povestiri erotice (2005).

Începând cu data de 19 mai 2009, Casa de Cultură din oraşul natal Călimăneşti poartă numele „Florin Zamfirescu”.