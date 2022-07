Informații-bombă despre studiile în străinătate ale baronului de Ilfov – Hubert Thuma! Secretele din documentele președintelui CJ Ilfov au fost prezentate, în exclusivitate, joi seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a prezentat în emisiunea de joi seară la Culisele statului paralel date despre studiile baronului de Ilfov – Herbert Thuma în străinătate.

„După raspunsurile primite oficial, am primit raspunsuriel de la Viena ca nu exista nicaieri vreo diploma de absolvire. Pentru ca nu stiam cum a obtinut derogare sa faca master inainte de a termina facultatea. (…) Am făcut mai multe episoade cu dl Thuma, care nu a raspuns . Cât am fost în vacanta mi-a raspuns si mi-a trimis isi u ndrept la replica, trimis in 14 iulie, la o luna de la solicitările trimise”, a anunțat Anca Alexandrescu, joi seară, la Culisele statului paralel.

În CV-ul lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, apare faptul că între 1990 și 1994 acesta a urmat studiile unui liceu din Viena, iar la final a obținut diploma de bacalaureat. Însă imediat după terminarea liceului, Thuma NU s-a înscris la facultate, ci direct la un curs post universitar. Pentru acest curs, potrivit CV-ului, a primit o derogare specială din partea ministerul educației de la Viena. Iar după curs, ar fi primit o diplomă de absolvire. Acest document, însă, nu se regăsește nicăieri.

Răspunsuri incredibile au venit, pe rând, de la Consiliul Județean, de la Camera Deputaților, dar și de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, legate despre studiile actualului președinte al Consiliului Județean Ilfov.

„Cu privire la diplomele domnului Hubert Petru Ștefan Thuma care să ateste studiile superioare, arătăm că, potrivit metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, studiile superioare nu reprezintă o condiție pentru candidatura la funcția de președinte de consiliu județean, respectiv, pentru validarea mandatului acestuia”, se menționează în răspunsurile la solicitările trimise către CJ Ilfov.

În plus, în urma solicitării pe tema studiilor lui Hubert Thuma și la Camera Deputaților, acesta având un mandat de deputat în perioada 2012-2016, a venit un răspuns halucinant.

„Din evidențele existente la nivelul Camerei Deputaților, reiese că dl Hubert Petru Ștefan Thuma și-a exercitat doarmandatul de deputat , in legislatura 2012-2016. În acest sens, vă informăm că nu deținem documente referitoare la studiile acestuia.

Referitor la veniturile incasate de dl Thumaîn calitatea sa de deputat, vă informăm că pe site-ul Camerei Deputaților venituri deputati sunt publicate din oficiu, nominal, indemnizatiile nete ale deputatilor, defalcate pe legislaturi”, se arată în răspunsul dat de Biroul de presă al Camerei la solicitarea făcută.

„Am mers si am intrebat si la Ministerul Educatiei, in mod normal daca ai studii in strainatate. Potrivit CV-ului, dl Thuma a menționat că și-a făcut studiile în Austria”, a mai relatat Anca Alexandrescu, prezentând răspunsul de la minister.

„În urma verificărilor interne, în baza de date a CNRED nu figureaza inregistrata o solicitare pe numele Hubert Petru Ștefan Thuma; baza de date deține informații cu privire la solicitările de echivalare/recunoaștere începând cu anul 2010”, se arată în răspunsul trimis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

În același timp, despre salariul președintelui CJ Ilfov, instituția a menționat că Hubert Thuma nu e angajat al CJ , e demnitar al statului român, presedinte CJ Ilfov, ales prin vot, astfel că salariul său nu e negociat , e stabil.

Totodată, CJ Ilfov a transmis și o precizare despre angajarea la Guvern a lui Cătălin-Constantin Nadolu, prin transfer de la CJ, deși era în stare de incompatibilitate. Nadolu a fost pus ilegal în mai multe funcții, a ajuns director general gradul 2 în Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin transfer de la Consiliul Județean Ilfov.

Cele mai recente numiri au fost făcute în decurs de două zile, chiar dacă Nadolu se afla în incompatibilitate, potrivit unui răspuns oficial de la Guvern, remis Realitatea PLUS.

Solicitarea referitoare la modalitatea de angajare a lui Cătălin Constantin Nadolu a fost înregistrată, iar SGG a comunicat următoarele:

– este adevărat că domnul Constantin Nadolu a fost transferat la SGG. Data corectă este 20.10.2021 în funcția de director general gradul 2 SGG, prin transfer de la Consiliul Județean Ilfov.

– este adevărat că a depus o cerere de transfer, printr-o cerere a solicitat suspendarea pe motiv că deține calitate în Transelectrica.

– cum se justifică mutarea: oportunitarea și necesitatea este atributul Secretariatului General al Guvernului.

– cum mai poate ocupa funcții publice după ce a fost numit fiind în incompatibilitate: nu putem comunica un răspuns, s-au respectat legile, potrivit serviciului de relații publice al SGG.