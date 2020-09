Interpreta de muzică populară din nordul Mehedințiului a declarat:

„E o mare provocare pentru mine. Așa am simțit eu, că trebuie să mă implic! Cred că ficare lucru pe care îl trăiești în viață, vine la momentul oportun. Cred că pentru mine acum este momentul să mă împlic în viața comunei mele, în rezolvarea multiplelor probleme de acolo, să mă implic acolo unde m-am născut și am crescut, acolo unde m-am format ca om, ca artist, ca profesionist. Am dorința de a face ceva pentru acestă comună, de a o scoate la lumină. Am cântat meleagurile natale de peste 30 de ani, iar oamenii mă cunosc. Dar cred că datoria mea este să mă implic și în dezvoltarea comunei. Comuna Balta are nevoie de un om implicat, un om priceput, un om cu suflet și legat de aceste meleaguri. Eu vreau ca peste patru ani să le dovedesc oamenilor de acolo că se poate. Intru în cursă ca o fiică a satului, care este legată de meleagurile mele natale și care așa va rămâne până la capăt. Dar intru și ca un om cu experiență, pentru că am condus o instituție publică, ca un om pregătit, care își dorește din tot sufletul și din toate puterile să facă tot ce este cu putință pentru a aduce comuna Balta acolo unde își are locul”.