Realitatea de Mehedinti - Știri de Ultimă Oră

Noaptea de Înviere din acest an aduce o vreme neașteptat de rece pentru mijlocul lunii aprilie, cu temperaturi care mai degrabă amintesc de începutul primăverii timpurii decât de Paște. Românii care vor merge la slujba religioasă vor trebui să se pregătească pentru frig accentuat, valori apropiate de zero grade și chiar episoade de ploi slabe în anumite zone ale țării.