​​CODA, filmul regizat de Sian Heder cu actrița britanică Emilia Jones, a câștigat duminică premiul de „Cel mai bun film” din 2021 la gala Premiilor Oscar.

Acronimul „CODA” vine de la „Child of Deaf Adult”, copil al unui adult surd. Emilia Jones a interpretat în film rolul unei adolescente care trebuie să aleagă între a-și urma visul de a deveni o cântăreață și a rămâne în localitatea ei natală, ea fiind singura membră a familiei sale care nu este surdă.

Atunci când compania de pescuit a familiei sale este ameninţată, Ruby se confruntă cu un puternic conflict interior, fiind prinsă între dorinţa ei de a-şi urma pasiunea pentru muzică la Berklee College of Music şi temerile legate de abandonarea părinţilor.

În film a jucat și actrița americană Marlee Matlin, prima persoană surdă din istorie care a câștigat Premiul Oscar pentru „cea mai bună actriță în rol principal” pentru interpretarea sa din filmul Children of a Lesser God (1986).

CODA a câștigat premiul de cel mai bun film, categorie la care au mai fost nominalizate lungmetrajele „Belfast”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley”, „The Power of the Dog” și „West Side Story”.

Premiile câștigate de CODA la Gala Oscar din 2022

CODA a câștigat trei Premii Oscar la ediția din acest an a galei organizate de Academia Americană de film. Pe lângă câștigarea mult râvnitului premiu pentru „cel mai bun film”, CODA le-a câștigat și pe cele pentru „cel mai bun actor în rol secundar” și „cel mai bun scenariu adaptat”.

Actorul american Troy Kotsur, în vârstă de 53 de ani, a câștigat premiul pentru „cel mai bun actor în rol secundar” pentru interpretarea tatălui lui Ruby în CODA.

Scenariul CODA a fost adaptat pentru marele ecran de Sian Heder, care a fost și regizorul filmului, Victoria Bedos și Stanislas Carré de Malberg.

Marlee Matlin, nominalizată anul acesta pentru „cea mai bună actriță” în rol secundar pentru interpretarea mamei lui Ruby, nu a mers acasă cu premiul de la categoria sa, acesta fiind câștigat de cântăreața și actrița americană Ariana DeBose pentru rolul din „West Side Story”.

