Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după ce ar fi fost lovit de o dronă marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Publicat 21 iul. 2026, 08:43 Actualizat 21 iul. 2026, 10:52 Sursă realitatea.net

Un incident grav de securitate s-a produs în Marea Neagră. O navă care transporta gaz lichefiat a explodat în apropiere de Sulina,. Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic la bordul petrolierului încărcat cu peste 3.700 de tone de propan, la aproximativ 40 de kilometri de litoralul românesc. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați ulterior de autoritățile române. Explozia ar fi fost provocată fie de o dronă, fie de o mină marină.

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