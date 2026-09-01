Ana Maria Păcuraru: „La Cotroceni ajunge o anchetă care lovește nu în Bolojan, nu în Fritz, ci în anturajul președintelui”

Ana Maria Păcuraru a lansat, în cadrul editorialului său din „Miza Zilei”, o serie de afirmații și acuzații dure la adresa scenei politice românești. Jurnalista a pus în centrul analizei sale situația de la Primăria Timișoarei, relația dintre Ilie Bolojan și Palatul Cotroceni, dar și mai multe controverse legate de economie, pensii, fondurile europene și politica externă.
Ana Maria Păcuraru: „Dominic Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoarei”
Ana Maria Păcuraru susține că primarul Timișoarei ar trebui să părăsească funcția și afirmă că Ilie Bolojan se află într-un moment dificil al carierei sale politice.
„Aveți în față, în seara asta, imaginea unei puteri care se destramă și care, în loc să recunoască, atacă. Dominic Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoarei. Ilie Bolojan e pe cale să piardă tot ce a construit. Și exact acum, exact în acest moment, la Cotroceni ajunge o anchetă care lovește nu în Bolojan, nu în Fritz — ci în anturajul președintelui.
Nu e o coincidență. E o metodă. Când nu poți ataca direct un adversar, lovești în oamenii din jurul lui, ca să-i pui sub semnul întrebării întreaga instituție. Așa a funcționat ani de zile Monica Macovei cu MCV-ul — presiune externă, narativul "justiția e praf", totul îndreptat mereu în aceeași direcție. Și în spatele acestei mașinării stă, se vede tot mai clar, Florian Coldea. Miza? Cotroceni. Bolojan visează la Cotroceni, și pentru asta e dispus să sacrifice orice — inclusiv credibilitatea președintelui în funcție.
Pentru că, să fim serioși, dezastrul pe care îl lasă în urmă acest om e mult mai mare decât ni s-a spus. Al treilea an fără indexare la pensii — asta nu e o decizie de politică bugetară, e o încălcare a legii. Banii din PNRR, sute de milioane, s-au dus către fondurile prietenilor. Iar la pompă, orice reducere de acciză se transformă în praf în ochi, pentru că tot statul câștigă, iar românul plătește.
Și, ca și cum n-ar fi de ajuns, la Externe avem o ministră care colecționează gafe diplomatice cât o carieră întreagă, în timp ce, potrivit unor dezvăluiri din presă, patrimoniul României din străinătate ar fi scos la vânzare pe nimic.
Așadar, în seara asta punem cap la cap toate aceste cifre. Pentru că, atunci când le vezi separat, par întâmplări. Când le vezi împreună, e un tipar. Începe Miza Zilei.”