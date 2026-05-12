Accident grav lângă Reșița: trei tineri au ajuns la spital

Trei tineri au fost răniți într-un accident rutier grav produs luni seară, în apropiere de Reșița.

Mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil într-o curbă periculoasă, a ajuns pe câmp și a lovit o conductă de gaz. La volan se afla un șofer de 19 ani, care obținuse permisul de conducere de doar câteva luni.

În urma impactului, conducătorul auto a rămas în autoturism și a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a fi scos în siguranță. El și cei doi pasageri, în vârstă de 17 și 18 ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au dispus recoltarea de probe biologice, pentru a stabili dacă șoferul consumase alcool sau substanțe interzise înainte de producerea accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care mașina a părăsit șoseaua și a lovit conducta de gaz.