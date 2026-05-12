PSD spune că refacerea coaliției rămâne o variantă. Florin Manole: „Orice este posibil”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu susține în acest moment varianta unui guvern minoritar și spune că principala opțiune rămâne refacerea actualei coaliții de guvernare, conform PSD.

Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor oficiale care urmează să aibă loc la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Întrebat dacă PSD ar susține un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și minorități, fostul ministru al Muncii a spus că inclusiv președintele României a exclus public această variantă.

„Președintele însuși a spus de mai multe ori că nu crede în varianta unui guvern minoritar, inclusiv astăzi. Așadar, despre ce vorbim?”, a declarat Florin Manole.

PSD spune că ia în calcul refacerea coaliției sau opoziția

Liderul social-democrat a explicat că PSD și-a menținut aceeași poziție în ultimele săptămâni și că partidul consideră în continuare posibilă refacerea actualei coaliții. În același timp, Manole a spus că varianta trecerii în opoziție rămâne și ea pe masă, dacă negocierile nu vor duce la un acord politic.

„Am spus în repetate rânduri că este o opțiune să refacem coaliția. Dacă nu se va putea, am spus iarăși că o variantă este și opoziția”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă mai există șanse reale pentru refacerea alianței de guvernare, Florin Manole a evitat să dea un răspuns clar și a transmis că totul depinde de discuțiile care vor avea loc la Cotroceni.

„Orice este posibil, este și probabil. Cât de probabil, o să vedem după consultări”, a spus reprezentantul PSD.

PSD evită să discute despre un premier tehnocrat

În timpul declarațiilor, Florin Manole a fost întrebat și despre posibilitatea unui guvern condus de un premier tehnocrat, susținut de partidele pro-europene. Social-democratul a refuzat însă să comenteze variantele apărute în spațiul public și a catalogat aceste scenarii drept speculații.

„Sunt foarte multe speculații. Nu o să pot să comentez toate speculațiile oricui”, a declarat acesta.

De asemenea, întrebat despre varianta în care Sorin Grindeanu ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de premier într-un guvern minoritar, Florin Manole a insistat că ideea unui executiv fără majoritate parlamentară nu este susținută de partide.

„În condițiile în care toată lumea zice «nu» unui guvern minoritar, mă puneți să comentez o soluție de guvern minoritar? Mi se pare că nu are sens”, a spus liderul PSD.

Manole: „Consensul și dialogul sunt necesare în politică”

Florin Manole a comentat și strategia președintelui de a organiza mai multe runde de discuții cu partidele înaintea desemnării unui premier. Acesta a susținut că dialogul politic este necesar pentru formarea unei majorități stabile în Parlament.

„Dacă mă întrebați dacă consensul și dialogul sunt necesare în politică, răspunsul este da. Cine este împotriva consensului și dialogului are o problemă cu înțelegerea democrației”, a afirmat fostul ministru al Muncii.

El a mai spus că partidele ar trebui să încerce să găsească rapid o soluție politică pentru formarea noului guvern, în contextul negocierilor care vor continua în perioada următoare.