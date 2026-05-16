Alertă în Tulcea: obiect suspect asemănător unei drone și un proiectil cu explozibil, descoperite în localitatea Pardina

Autoritățile au intervenit de urgență sâmbătă în localitatea Pardina, județul Tulcea, după descoperirea unui obiect suspect care pare a proveni de la o dronă, dar și a unui proiectil neexplodat ce conținea explozibil. Zona a fost imediat securizată, iar cazul a fost preluat de instituțiile competente.

Proiectil neexplodat, descoperit în curtea unei proprietăţi nelocuite

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sesizarea a fost făcută în jurul orei 15:00, după ce într-o curte nelocuită din localitate a fost observat un proiectil reactiv nedirijat, rămas neexplodat.

În apropierea locului unde a fost găsit proiectilul, pe un câmp din zonă, a fost identificat și un motor care pare să provină de la o dronă. De asemenea, la aproximativ 20 de metri distanță se află un crater cu diametrul de aproximativ 1,5 metri și o adâncime de circa un metru, semn că în zonă s-ar fi produs un impact puternic.

Specialiștii care au efectuat verificările tehnice au confirmat faptul că în corpul proiectilului se aflau aproximativ două kilograme de explozibil, ceea ce a determinat instituirea unor măsuri stricte de securitate.

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Poliției, Poliției de Frontieră, Serviciului Român de Informații și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, care analizează proveniența obiectelor descoperite și riscurile existente în zonă.

MApN a anunțat că o echipă specializată se deplasează la Pardina pentru evaluarea completă a situației și pentru neutralizarea eventualelor pericole.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care urmează să stabilească împrejurările în care obiectele au ajuns în zonă și dacă există legături cu incidente produse în apropierea graniței.