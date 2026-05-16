Șoferița care a intrat cu mașina într-un bancomat din Galați este soția fostului ministru Victor Paul Dobre. O persoană a fost rănită

Un incident rutier neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață în municipiul Galați, după ce soția fostului ministru Victor Paul Dobre a pierdut controlul autoturismului și a intrat direct într-un bancomat amplasat pe strada Brăilei. În urma impactului, o femeie aflată în apropiere a fost rănită și transportată la spital.

Cum s-a produs evenimentul rutier?

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, accidentul s-a produs în jurul orei 10:00. La volanul autoturismului se afla Xenia Dobre, în vârstă de 71 de ani, din Galați.

Din primele informații ale anchetatorilor, femeia ar fi încercat să efectueze o manevră de parcare, moment în care ar fi pierdut controlul direcției și a lovit puternic bancomatul amplasat în zonă.

În urma impactului, o trecătoare în vârstă de 66 de ani, care se afla în apropierea aparatului bancar, a fost accidentată. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

La locul incidentului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, iar zona a fost securizată pentru efectuarea cercetărilor. Oamenii legii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Evenimentul a atras atenția trecătorilor și a provocat pagube importante atât autoturismului, cât și bancomatului lovit. Ancheta este în desfășurare.