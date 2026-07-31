Alertă privind SMS-urile false despre plata parcării. Anunț pentru șoferi asupra unei noi metode de fraudă online

Publicat 31 iul. 2026, 13:10 Sursă realitatea.net

Utilizatorii serviciului TPARK sunt avertizați să fie extrem de atenți la mesajele SMS care anunță în mod fals existența unor taxe de parcare neachitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și reprezentanții TPARK atrag atenția că aceste notificări fac parte dintr-o campanie de fraudă informatică, iar în municipiul Giurgiu au fost semnalate inclusiv mesaje trimise în mod fraudulos în numele Primăriei.

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