Alexandra Păcuraru, mesaj de unitate pentru români în ziua protestelor: „România este suverană și suverană trebuie să rămână”

La Constanța, în fața Catedralei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Alexandra Păcuraru, vicepreședinte Regiunea Dobrogea AUR, a transmis un mesaj public în contextul protestului anunțat joi, la ora 12:00, împotriva măsurilor de austeritate.

„Am peste o oră de când sunt aici. Am intrat în Sfânta Catedrală, m-am închinat la sfintele moaște, așa cum fac de fiecare dată, și am avut marea bucurie să vorbesc cu cei pe care îi vedeți alături de mine. Recunosc că m-au trecut emoții foarte mari, pentru că în stânga mea este doamna Varvara, cea care îmi amintește de bunica mea Maia, care m-a crescut coloană de fier și de fiecare dată îmi spunea că atunci când oamenii sunt răi, eu să nu privesc la ceea ce spun ei și nici în ochii lor, ci să merg mai departe și să am credința tare că fiecare om care vorbește rău are și o inimă bună și se poate smeri, se poate întoarce la Dumnezeu”, a declarat Alexandra Păcuraru, într-o intervenție pentru Realitatea PLUS.

Alexandra Păcuraru, mesaj de forță pentru români în ziua marelui protest

Lângă Alexandra Păcuraru a fost prezent și Denis, un băiat de 13 ani cu vise mari. Vicepreședinta AUR din Dobrogea a subliniat ideea că actuala generație are responsabilitatea de a lăsa în urmă o țară stabilă și funcțională, nu una împovărată de datorii.

„Și aici, în dreapta mea, îl am pe tânărul Denis, cel care va face parte din viitorul României. Așa vreau să cred, că va alege, acum are 13 ani, că va alege, după ce își va termina școala, să rămână să profeseze în România. Astăzi nu vorbim despre revoltă, nu vorbim despre protest, vorbim despre unitate, responsabilitate și loialitate. Loialitate față de cei care au construit România și s-au sacrificat pentru România și pentru noi toți, și dragoste față de viitorul țării noastre, de copiii care ne calcă pe urme și trebuie să moștenească o țară la cheie și nu una înglodata în datorii”, a mai declarat Alexandra Păcuraru.

În contextul nemulțumirilor oamenilor legate de măsurile de austeritate, motiv pentru care aceștia au decis să protesteze, la îndemnul liderului AUR, George Simion, Păcuraru a prezentat situația unei pensionare aflate lângă ea. Femeia susține că a muncit o viață pentru a-și achita datoriile, însă ajunsă la pensie are din nou probleme financiare.

Măsurile lui Bolojan i-a distrus pe români. Pensionarii intră în datorii

„În spatele meu este doamna Gina. Doamna Gina mi-a spus că toată viața ei a muncit ca să scape de datorii. Este revoltător acum să vadă că la pensie nu se ajunge și rămâne în urmă cu facturile și este tot datoare.” Discursul a continuat cu un apel pentru toți românii. Alexandra Păcuraru îi înseamnă pe oameni să își arate nemulțumirile, dar într-un mod pașnic și să fie conștienți despre valorile creștine și responsabilitatea civică.

„Dragii mei, Dumnezeu, aici când venim în Sfânta Biserică, suntem botezați cu cele șapte daruri ale Sfântului Duh. Să avem înțelepciunea să le păstrăm și să nu le pierdem. Când ne uităm la cei mai în vârstă, să ne uităm cu recunoștință și admirație și să ne întrebăm: noi facem tot ceea ce ține de noi să luăm atitudine, să ne unim, să ne dăm mână cu mână, să salvăm România din ghearele datoriei?

Acest manifest este împotriva măsurilor falimentare ale guvernului Bolojan. S-a ajuns mult prea departe. Românii au dreptul la o viață dreaptă în România. Ne naștem toți cu drepturi egale și, pentru o împrospătare a clasei politice, este nevoie de oameni noi. Cei care au distrus România și au vândut-o la fier vechi nu mai pot conduce România, pentru că ei nu ne reprezintă. Acei oameni noi ne vor reprezenta. Oamenii care nu sunt șantajabili și care dovedesc, prin faptele lor, că fac cinste României. Suntem aici toți, o inimă și un suflet. (...)

Alexandra Păcuraru: „România este suverană şi suverană trebuie să rămână”

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că nu este părinte cel care te naște, nu este părinte cel care te hrănește, și porcii pot fi hrăniți. Părinte este cel care te educă și investește în educația ta. Asta ar trebui să facă orice demnitar român care este mandatat prin vot să ne reprezinte, să investească în noi, să investească în educația noastră și în calitatea vieții noastre, să se gândească în egală măsură și la cei mai înțelepți, dar și la cei mai tineri.

Atunci când îţi iubeşti aproapele, faci totul ca aproapelui tău să-i fie bine. Nu îl îndemni să plece cât mai departe de România, ca aici România să fie capturată în ghearele unui grup de interese. Deci, la ora 12, vă rog, paşnic, uniţi-vă în rugăciune şi protestaţi împotriva măsurilor falimentare. România este suverană şi suverană trebuie să rămână”, a încheiat Alexandra Păcuraru.