Ambulanță blocată în noroi în Vaslui: o femeie a fost la un pas de moarte în drum spre spital

O femeie din Vaslui a trecut prin momente critice după ce ambulanța care o transporta la spital a rămas blocată în noroi, întârziind intervenția medicală.

Incidentul s-a petrecut pe un drum dificil, unde autospeciala nu a mai putut înainta din cauza condițiilor de teren. În timp ce echipajul medical încerca să găsească o soluție pentru a continua deplasarea, starea pacientei risca să se agraveze.

Situația a necesitat intervenția altor echipaje și mobilizarea unor resurse suplimentare pentru deblocarea ambulanței și transportul femeii către o unitate medicală.

Cazul scoate în evidență problemele infrastructurii din unele zone rurale, unde accesul dificil poate întârzia intervențiile de urgență și poate pune în pericol viața pacienților.

Autoritățile urmează să analizeze circumstanțele în care s-a produs incidentul și măsurile necesare pentru a preveni situații similare.