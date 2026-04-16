Actualitate· 1 min citire
Autotren încărcat cu tuburi metalice, răsturnat în afara carosabilului în județul Mehedinți
16 apr. 2026, 17:01
Articol scris de Scris de Realitatea de Mehedinti
Sursă: realitatea.net
Un accident rutier a avut loc joi, în județul Mehedinți, după ce un autotren încărcat cu tuburi metalice s-a răsturnat în afara carosabilului. Conducătorul auto s-a evacuat singur și a fost preluat de medici pentru îngrijiri medicale.
Din primele informații, accidentul s-a produs joi după-amiază pe DN56A, la ieșirea din localitatea Bucura. Autotrenul încărcat cu tuburi metalice s-a răsturnat în afara părții carosabile, potrivit presei locale.
Șoferul a reușit să iasă singur din cabina autocamionului. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD sosit la fața locului și transportat la spital conștient și cooperant. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, unde au asigurat și măsurile de protecție împotriva incendiilor în zona producerii accidentului rutier.
Citește și:
- 18:40 - Bani de la stat în 2026: cine primește 925 lei lunar începând din luna mai
- 18:37 - Schimbări majore la salariile bugetarilor și în sistemul de pensii, adoptate azi de Guvern
- 18:33 - Nicușor Dan, declarații de ultim moment despre criza politică internă și scena internațională - LIVE TEXT
- 17:19 - Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în 6 săptămâni
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News