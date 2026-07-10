Casă făcută scrum într-o localitate din Mehedinți! Flăcările amenință alte șase locuințe, iar incendiul s-a extins la vegetația uscată

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Vrancea, comuna Burila Mare, județul Mehedinți, unde o locuință a fost cuprinsă în totalitate de flăcări. Vântul puternic a favorizat propagarea rapidă a focului, punând în pericol alte șase case din apropiere și extinzând incendiul la vegetația uscată din zonă. Pompierii intervin în condiții dificile pentru a limita dezastrul.
O locuință a fost cuprinsă complet de flăcări
Alarma a fost dată după ce un incendiu violent a izbucnit la o casă din localitatea Vrancea, comuna Burila Mare. În scurt timp, focul a cuprins întreaga construcție, iar intensitatea flăcărilor a crescut din cauza rafalelor puternice de vânt.
Situația este una deosebit de gravă, deoarece incendiul amenință și alte șase locuințe aflate în imediata vecinătate.
Vântul a favorizat extinderea incendiului
Pe lângă gospodăria afectată, flăcările s-au propagat și la vegetația uscată din apropiere, ceea ce a complicat intervenția echipajelor de salvare.
Pompierii acționează pentru izolarea focarelor și protejarea caselor aflate în pericol, încercând să împiedice extinderea incendiului către alte proprietăți.
Intervenție dificilă din cauza lipsei apei
Misiunea pompierilor este îngreunată de faptul că hidranții din zonă nu pot asigura alimentarea cu apă necesară pentru stingerea incendiului.
Din acest motiv, autospecialele sunt alimentate din surse alternative, operațiune care prelungește timpul de intervenție și face ca lupta cu flăcările să fie și mai dificilă.
Echipajele ISU monitorizează permanent evoluția incendiului și iau măsuri pentru limitarea pagubelor.
În locuință trăiau trei frați
Potrivit informațiilor preliminare, casa este locuită de trei frați. La momentul izbucnirii incendiului, doi dintre ei se aflau la serviciu, iar al treilea, care are probleme de sănătate, era cel care se afla în gospodărie.
Din primele date, nu au fost comunicate informații privind existența unor victime, însă autoritățile continuă verificările la fața locului.
Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei incendieri intenționate
Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.
Surse apropiate anchetei susțin că este analizată inclusiv ipoteza unei incendieri intenționate. De altfel, aceeași locuință ar fi fost afectată de un incendiu și în trecut, aspect care va fi verificat de anchetatori.
Polițiștii și specialiștii ISU vor efectua cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a izbucnit incendiul și dacă există elemente care să indice o faptă intenționată.