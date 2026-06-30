Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă respinge decretul lui Trump privind cetățenia prin naștere

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 19:56

Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat decretul semnat de fostul președinte Donald Trump prin care se încerca eliminarea acordării automate a cetățeniei pentru copiii născuți pe teritoriul american din părinți aflați ilegal sau temporar în SUA.

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